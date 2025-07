Doanh nghiệp thêm niềm tin, động lực

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành ngày 4-5-2025 đang dần trở thành cú hích quan trọng trong việc thành lập mới các doanh nghiệp (DN) trong những tháng gần đây.

Tinh thần của doanh nhân được cổ vũ

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tính đến hết 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 91.000 DN đăng ký thành lập mới. Nếu tính tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động, con số lên tới hơn 152.700 DN, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 5-2025, cả nước có hơn 13.700 DN đăng ký thành lập mới. Con số này tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 6 ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục với hơn 24.400 DN thành lập mới, tăng 61,4% so với tháng 5 và tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Bất động sản cũng là một trong những lĩnh vực có sự chuyển động rõ rệt, hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ trong Nghị quyết số 68. Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết dự án của Novaland ở tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng được tháo gỡ vướng mắc. Điều đó thể hiện rất rõ trong việc chỉ đạo tháo gỡ pháp lý cho Aqua City sau hơn 3 năm vướng mắc, đưa dự án quay lại đúng quỹ đạo phát triển. "Nghị quyết 68 về phát triển KTTN cũng như các nghị quyết khác đã góp phần tạo bộ khung, tạo niềm tin mạnh mẽ và sự hứng khởi cho Novaland cũng như cộng đồng DN bước vào kỷ nguyên mới" - ông Dương Văn Bắc tự tin.

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Tái chế Cà phê Lộc Nhân (TP HCM), cho rằng tinh thần của doanh nhân được cổ vũ, tạo ra nhiều sức mạnh nội lực… "Điều thay đổi rõ nhất là thái độ của công chức khi làm việc với DN với tinh thần phục vụ, không còn kiểu "cửa trên" như trước đây" - ông Lộc nói.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vinaxo (tỉnh Đồng Tháp), cho biết trong những tháng qua, các cơ quan nhà nước đã ra quân chấn chỉnh thị trường, dẹp loạn người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL/KOC) quảng cáo sai sự thật... Điều này giúp các DN đầu tư bài bản, làm ăn nghiêm túc có cơ hội mở rộng thị trường. Ngoài ra, theo ông Cường, phần lớn công chức trong nước đã có sự thay đổi tích cực khi tiếp xúc với người dân, DN.

Nghị quyết 68 mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệpẢnh: Lê Tỉnh

Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ vốn, lãi suất

Những chính sách đột phá từ Nghị quyết 68 đang góp phần lan tỏa năng lượng tích cực tới khu vực KTTN nhưng theo ghi nhận, nhiều DN kiến nghị cần thúc đẩy những chính sách hỗ trợ liên quan đến vốn, lãi suất cho cộng đồng khởi nghiệp (start-up).

Ông Huỳnh Đức Huy, nhà sáng lập một startup công nghệ giáo dục tại TP HCM, cho biết đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được các chính sách ưu đãi của Nghị quyết 68, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho start-up, như tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Theo ông Huy, các cơ quan chức năng cần tổ chức những buổi phổ biến chính sách để DN hiểu rõ cách thức tiếp cận và triển khai.

Đại diện một DN khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp tại TP HCM cho biết nhiều DN nhỏ và vừa còn mơ hồ, chưa nắm rõ các nội dung cụ thể của chính sách, từ điều kiện được hỗ trợ đến quy trình làm hồ sơ để được hưởng chính sách. "Tôi chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ. DN rất cần những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu, đặc biệt về các chương trình hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực và kết nối thị trường. Nếu chính sách được truyền thông hiệu quả hơn, DN sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và tận dụng các cơ hội hỗ trợ" - đại diện này chia sẻ.

Về phía ngành ngân hàng, ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã triển khai ngay gói tín dụng 40.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi hơn 2% so với thông thường. Một nửa nguồn vốn dành cho khối DN vừa và nhỏ, nửa còn lại hướng đến các DN lớn có chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng và công nghệ số. Theo đó, tín dụng DN tại ACB tăng mạnh 10,7% chỉ trong quý II/2025, phản ánh niềm tin của thị trường đang được tiếp sức bằng nguồn lực đúng lúc, đúng chỗ. Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, nói rằng Nghị quyết 68 tạo ra một niềm tin to lớn cho cộng đồng và DN. Tuy nhiên, niềm tin phải chuyển hóa thành hành động. Như trong lĩnh vực chuyển đổi số, ACB đồng hành với DN tư nhân trong ứng dụng các giải pháp số, như phần mềm quản lý bán hàng, xuất hóa đơn và các công cụ thanh toán, quản trị trên nền tảng số.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch HUBA, Chủ tịch Hội DN Xanh TP HCM (HGBA), nhận định Nghị quyết số 68 đã tạo niềm tin cho cộng đồng DN và nhà đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, theo ông Kỳ, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, theo các DN, cần sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, đồng thời có chế tài yêu cầu chính quyền các cấp chủ động tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ DN.

Chống lãng phí tài sản và tài nguyên xã hội Tập đoàn Novaland kiến nghị cần tiếp tục tháo gỡ triệt để các vướng mắc pháp lý kéo dài, đẩy nhanh lộ trình pháp lý. Bởi khi thời gian hoàn thành pháp lý dự án kéo dài, nhiều vướng mắc không được giải quyết triệt để khiến chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao, làm cho giá thành sản phẩm vượt xa thực tế, DN bất động sản phải chịu chi phí tài chính tăng cao dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí lỗ ở nhiều dự án. Việc xử lý tháo gỡ vướng mắc, chuẩn hóa các thủ tục pháp lý và các khâu phê duyệt, đẩy nhanh lộ trình giải quyết pháp lý dự án sẽ là yếu tố giúp giảm giá thành sản phẩm, đồng thời không chỉ gỡ khó về các khoản nợ, dòng tiền cho DN mà song song đó là khơi thông các nguồn vốn khác, chống lãng phí tài sản và tài nguyên xã hội.

Cắt giảm hàng loạt thủ tục Trên cơ sở Nghị quyết 68, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển KTTN, trong đó tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, giảm gánh nặng về thanh tra, kiểm tra đối với DN. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa là 276/845, đạt tỉ lệ 32,66% trên tổng số quy định điều kiện kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa là 474/518 thủ tục hành chính, đạt tỉ lệ cắt giảm 91,5% trên tổng số quy định thủ tục hành chính. Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm (tiết kiệm được) là trên 5.086 tỉ đồng. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), trong năm 2025, hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của DN tư nhân; thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tình hình đăng ký kinh doanh cũng cho thấy niềm tin của cộng đồng DN vào triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế đang được củng cố rất mạnh mẽ.