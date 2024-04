Doanh nghiệp tiên phong ngành công nghệ truyền thông giải trí Việt Nam

Năm 2024, DatViet tiếp tục giới thiệu đến khán giả loạt nội dung "không thể bỏ lỡ": Anh Trai "Say Hi" - Cuộc đua âm nhạc sôi động nhất giữa các Anh Trai (lên sóng tháng 6-2024), các chương trình "quốc dân" sẽ chính thức trở lại…; cùng loạt bộ phim truyền hình hấp dẫn do VieON, M&T Pictures sản xuất: Ván Cờ Danh Vọng, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Tiểu Tam Không Có Lỗi?...