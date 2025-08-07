Tại hội thảo "Cách mạng sản xuất thông minh: Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), robot để tối ưu hóa sản xuất", do Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) phối hợp cùng Công ty TNHH Ascendas Systems và Block71 tổ chức mới đây, nhiều câu chuyện thực tế về quá trình chuyển đổi số tại các nhà máy Việt Nam đã được chia sẻ.

Ứng dụng AI trong sản xuất tại Việt Nam

Ông Trần Thành Nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Sản xuất Thông minh TMA, cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh tự động hóa, đặc biệt là ứng dụng AI và camera thông minh để cải thiện hiệu suất.

Một ví dụ điển hình là nhà máy chế biến dừa tại Vĩnh Long. Tại đây, hệ thống đếm dừa tự động được triển khai với độ chính xác đạt hơn 99%.

Trong khi đó, tại khu vực Bãi đá Vũng Tàu (thuộc TP HCM), AI cũng được ứng dụng để giám sát xe ra vào. Hệ thống có thể phát hiện các trường hợp xe đi sai làn hoặc chở quá tải và tự động gửi cảnh báo về bộ phận quản lý.

Công ty TNHH Ascendas Systems giới thiệu hệ thống giúp tự động hóa nhà máy

Không dừng lại ở đó, một nhà máy nước giải khát cũng đã kết hợp AI với robot để sắp xếp chai theo đúng chiều, góp phần rút ngắn thời gian đóng gói và nâng cao năng suất trên toàn bộ dây chuyền.

“Những giải pháp thông minh như vậy không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao độ chính xác. Một số công đoạn trước đây cần 3-4 người, giờ chỉ cần 1 người là đủ” - ông Nghiệp chia sẻ.

Những công nghệ thay đổi cuộc chơi toàn cầu

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng giới thiệu nền tảng MATLAB và Simulink, phần mềm mô phỏng và lập trình kỹ thuật đang được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, hàng không, năng lượng… Nhờ khả năng phát hiện lỗi, dự báo, lập kế hoạch và điều phối sản xuất, công cụ này đang dần trở thành trợ thủ đắc lực trong các nhà máy hiện đại.

Ông Alex Lo, Giám đốc điều hành TechSource Systems và Ascendas Systems, nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ trong việc thúc đẩy ngành sản xuất phát triển bền vững.

“Tiếp cận các giải pháp mới cũng là cơ hội để doanh nghiệp, kỹ sư và các nhà đổi mới tại Việt Nam chạm tay vào những công nghệ đang thay đổi cuộc chơi trên toàn cầu” - ông nói.