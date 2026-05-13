Kinh tế

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

PV

Tại Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031, 70 nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã ra mắt chính thức.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được hiệp thương cử tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI - Ảnh 1.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển (hàng thứ hai, thứ 9 từ trái sang) cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội.

Sáng 13-5, tại Hà Nội, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, 70 nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã chính thức ra mắt.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã trình bày báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, để hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, trong đó có doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đại hội vì đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

"Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Việc doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng sâu rộng của khu vực kinh tế tư nhân trong các hoạt động xã hội, cộng đồng và công cuộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là sự ghi nhận đối với những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết và bền bỉ của vị doanh nhân này trong công tác Mặt trận cũng như các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng trong nhiều năm qua.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI - Ảnh 2.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển hiện là Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME), đồng thời là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua hơn ba thập kỷ lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và tích cực tham gia các tổ chức xã hội, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ghi dấu ấn với nhiều đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Với những đóng góp đó, ông vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ông Đỗ Quang Hiển là một trong số ít các doanh nhân của khối kinh tế tư nhân vinh dự được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba về những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, ông cũng là doanh nhân duy nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng được Tổ chức phi Chính phủ Enterprise Asia trao tặng giải thưởng Doanh nhân Châu Á 2017 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards – APEA) – một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á dành cho cộng đồng doanh nhân.

Trên cương vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các địa phương trên cả nước, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khơi dậy sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

