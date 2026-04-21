HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Quý I/2026, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường Philippines, vượt qua cả hãng xe điện Tesla nổi tiếng thế giới.

Hãng xe điện VinFast của Việt Nam đang tạo dấu ấn rõ nét tại thị trường Đông Nam Á khi lần đầu vượt qua Tesla và Toyota trong phân khúc xe thuần điện tại Philippines, đồng thời chiếm hơn một nửa thị phần ô tô ở thị trường này chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo bán hàng quý I/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Philippines và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe tải Philippines, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường này. 

Kết quả đó giúp VinFast vươn lên vị trí dẫn đầu, chiếm hơn 51% tổng doanh số xe điện của các thành viên hai hiệp hội. Trong cùng kỳ, toàn thị trường Philippines tiêu thụ 2.289 xe điện.

Xếp sau VinFast là Tesla với 469 xe bán ra, trong khi liên doanh Omoda & Jaecoo đạt 213 xe. Đáng chú ý, Toyota – vốn thống trị phân khúc xe động cơ đốt trong – chỉ đứng thứ 7 với 55 xe điện được bàn giao.

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla trong qúy I / 2026 - Ảnh 2.

Nhà máy ô tô điện của Vinfast

Theo nhận định từ TheAutoPH (một trang tin tức, đánh giá và cộng đồng về ô tô, xe máy tại Philippines), biến động giá xăng dầu đã thúc đẩy người tiêu dùng Philippines quan tâm nhiều hơn đến xe điện. Trong quý I, doanh số xe điện tại thị trường này tăng tới 122,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, lượng tiêu thụ đạt 1.787 xe, tăng gần 500% so với tháng trước.

VinFast được đánh giá đã tận dụng tốt cơ hội khi nhanh chóng mở rộng dải sản phẩm, phủ nhiều phân khúc từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV cỡ lớn như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF 9. Bên cạnh thiết kế phù hợp thị hiếu địa phương, hãng còn áp dụng chính sách giá cạnh tranh, mô hình thuê pin linh hoạt cùng nhiều ưu đãi, giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu cho người dùng.

Song song với thành công trong xuất khẩu, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại Việt Nam. Trong quý I/2026, hãng bàn giao 53.684 xe điện, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, doanh số đạt 27.609 xe, qua đó củng cố mục tiêu bàn giao 300.000 xe điện trong cả năm 2026.

Chủ tịch Haxaco chia sẻ bí quyết thành công khi mở đại lý VinFast

"Tại thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng".

VinFast bán hơn 3.500 ô tô điện chỉ trong 1 ngày

(NLĐO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 53.684 ô tô điện ra thị trường.

Xe máy điện Vinfast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

(NLĐO) - Ngày 3-4, VinFast thông tin đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3.

Đông Nam Á Vinfast ô tô điện xe điện Vinfast giá xăng dầu tesla
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo