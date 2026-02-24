HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh thu của công ty dạy làm giàu sụt giảm đến 92%

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang lý giải kết quả kinh doanh giảm mạnh đến từ việc số lượng học viên sụt giảm đáng kể.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu chỉ đạt hơn 830 triệu đồng, giảm gần 92% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, cũng giảm tới 94%. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng học viên sụt giảm đáng kể.

"Những năm trước đó, số lượng học viên tăng cao là một trong những động lực cho tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Kỳ này cũng ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác, đây là hướng đi mới đã và đang mang lại thành quả cho công ty" - báo cáo giải trình của công ty nêu rõ. 

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Công ty Công nghệ Văn Lang đạt gần 12 tỉ đồng, giảm gần 19% so với năm 2024.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69% chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi và chi phí tài chính giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt hơn 47,5 tỉ đồng, trong đó bao gồm hơn 10 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cùng hơn 4,2 tỉ đồng đầu tư chứng khoán.

Doanh thu công ty dạy làm giảm sụt đến 92 % do số lượng học viên giảm - Ảnh 1.

Chủ tịch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là ông Nguyễn Thành Tiến - một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội

Ngoài ra, công ty này còn tham gia đầu tư chứng khoán với danh mục gồm 10 mã cổ phiếu: DIG, TCB, MBB, VNM, CTG, FTS, SSI, HAH, VND, POW nhưng đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 93 triệu đồng.

Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được biết đến với các khóa học về đầu tư và phát triển bản thân.

Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này là ông Nguyễn Thành Tiến, một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Ông Tiến tự giới thiệu là chuyên gia đào tạo bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam và tuyên bố đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Các khóa học của ông này có miễn phí và trả phí, trong đó khóa thu phí có giá lên đến 180 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VLA đã từng gây chú ý khi năm 2022 đã có loạt phiên tăng, đẩy giá cổ phiếu từ 30.000 đồng/cổ phiếu lên gần 90.000 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất từ trước đến nay. Đến hiện tại, cổ phiếu này đã rớt giá thê thảm, hiện chỉ còn 10.300 đồng/cổ phiếu.


Tin liên quan

Công ty của chuyên gia dạy làm giàu tiếp tục lỗ

Công ty của chuyên gia dạy làm giàu tiếp tục lỗ

(NLĐO)- Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này là ông Nguyễn Thành Tiến, một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Công ty dạy làm giàu của một diễn giả nổi tiếng liên tục… báo lỗ!

(NLĐO)- Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang âm 5,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 53 triệu đồng. Đây là quý thứ ba liên tiếp công ty dạy làm giàu này báo lỗ.

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu xử lý các lớp dạy "làm giàu" lừa đảo

(NLĐO) - Các khóa học "làm giàu" gần đây nở rộ nhưng không ít trong số đó là để lừa gạt huy động vốn trái pháp luật.

chứng khoán dạy làm giàu Nguyễn Thành Tiến cổ phiếu VLA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo