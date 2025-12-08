HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Độc đáo bánh phồng, snack dế

Tin-ảnh: A.Na

Mô hình nuôi dế giúp tăng sinh kế cho nông dân của HTX Đồng Hành MeKong Xanh (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) đã để lại ấn tượng với khách tham quan.

Tham gia một cuộc thi khởi nghiệp xanh gần đây ở TP HCM, mô hình nuôi dế giúp tăng sinh kế cho nông dân của HTX Đồng Hành MeKong Xanh (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) đã để lại ấn tượng với khách tham quan. Tại gian hàng, doanh nghiệp trưng bày những con dế khỏe mạnh mải mê ăn lục bình trong hộp.

Dự án nuôi dế nói trên cung cấp dế tươi cấp đông, bánh phồng dế và snack dế. Nhiều người trước khi thử sản phẩm có phần hơi e ngại về món mới, lạ nhưng thử xong lại "mê" vì khá ngon miệng.

Hành trình của HTX Đồng Hành MeKong Xanh bắt đầu từ chuyến đi Campuchia của anh Nguyễn Hoài Phong, Giám đốc HTX. Sau khi nếm thử món côn trùng ở nước bạn, anh nhận ra dế không chỉ ngon mà còn là nguồn protein lành tính, ít gây dị ứng hơn hải sản. Trở về quê, anh và cộng sự thử nuôi dế bằng cám công nghiệp nhưng thất bại: dế béo phì, mắc bệnh đường ruột, có mùi hôi, chết hàng loạt.

Độc đáo bánh phồng, snack dế - Ảnh 1.

Sản phẩm mới của mô hình khởi nghiệp độc đáo từ dế của HTX Đồng Hành MeKong Xanh

Không nản lòng, anh Phong chuyển sang hướng "xanh hóa", cho dế ăn hoàn toàn bằng rau củ, lục bình. Kết quả, dế khỏe mạnh, sạch bệnh, thịt thơm và không còn mùi đặc trưng.

Tháng 4-2025, HTX Đồng Hành MeKong Xanh chính thức được thành lập, liên kết 10 hộ dân với sản lượng khoảng 400 kg/tháng. Sản phẩm chủ lực là dế trứng - dế thu hoạch đúng giai đoạn đang mang trứng để đạt giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Hiện nay, các sản phẩm dế tươi cấp đông, bánh phồng dế, snack dế được tiêu thụ tại nhà hàng, quán ăn địa phương. Phần lớn khách hàng tìm đến vì tò mò với món "độc, lạ". Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, anh Phong đặt mục tiêu lâu dài là phát triển dế thành nguồn đạm bền vững, thay thế sản phẩm chăn nuôi truyền thống, tiến tới chế biến bột protein, thanh năng lượng và thực phẩm dinh dưỡng. Ngoài ra, HTX còn mong muốn cung cấp nguyên liệu sạch cho các nhà máy sử dụng chuyên biệt các loại đạm xanh.

"Chúng tôi sẵn sàng thu mua dế giá cao để người dân có thu nhập ổn định, với mục tiêu tạo công ăn việc làm và đưa sản phẩm xanh của miền Tây vươn xa" - anh Phong chia sẻ.

    Thông báo