Độc đáo con đường nêu ngày Tết

Từ bao đời nay, người Việt có tục dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên đán. Cây nêu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tết Nguyên đán, vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là nơi gửi gắm mong ước một năm mới an lành của người dân.

Cây nêu được người dân dựng vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm

Người Việt thường dựng cây nêu vào ngày 23 tháng Chạp, sau khi cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Dân gian quan niệm rằng khi những vị thần bảo hộ gia đình đi vắng thì cây nêu được dựng lên để xua đuổi ma quỷ, trừ tà dữ, bảo vệ bình an cho gia đình.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, trú phường Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, nhà tôi cũng như nhiều nhà dân trong xóm đều dựng cây nêu cao trước cổng. Đây là phong tục hàng trăm năm nay được gia đình gìn giữ với mong ước có một năm mới luôn bình an, may mắn".

Cây nêu thường được làm bằng những cây tre cao thẳng, lóng đều

Đối với người Việt, cách làm cây nêu khá đơn giản. Cây nêu thường được làm bằng cây tre già, cao, to, thẳng, lóng tre đều và trên ngọn để nguyên chùm lá tươi. Trên ngọn có thể buộc thêm một vài lá dứa để tượng trưng cho mây trời.

Trên các cây nêu thường được trang trí đèn nháy, đèn lồng cho bắt mắt

Thân cây có thể được trang trí bằng các loại cờ, đèn lồng, câu đối, phong linh… Dưới gốc rắc bột vôi trắng tạo thành vòng tròn hoặc hình cánh cung, mũi tên hướng ra phía cổng để xua đuổi tà ma.

Một khu dân cư tại Nghệ An rực sáng nhờ những cây nêu và đèn trang trí

Tùy vào vùng miền và phong tục đặc trưng mà cây nêu sẽ có những vật dụng treo lên khác nhau như túi nhỏ đựng trầu cau, những miếng kim loại lớn nhỏ... Đến ngày mùng 7 tháng Giêng, cây nêu sẽ được hạ xuống, đó được gọi là ngày Khai hạ.

Ngoài trang trí các cây nêu, thì khắp các tuyến đường ở Nghệ An đều treo cờ tổ quốc vào dịp năm mới

Những năm gần đây, phong trào chơi nêu Tết ở Nghệ An được khôi phục và lan tỏa khắp các huyện từ miền xuôi lên miền ngược. Những con đường nêu độc đáo đã khiến khung cảnh ngày Tết thêm tươi đẹp, lung linh.