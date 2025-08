Ngày 1-8, trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII, UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) đã phối hợp với các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập tổ chức hội thi sâm Ngọc Linh nhằm tôn vinh các hộ trồng sâm trong công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm này.

Hội thi có gần 70 chủ thể là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My tham gia.

Ban giám khảo chấm chọn các cây sâm Ngọc Linh tại hội thi

Ban tổ chức đã sơ khảo và chọn ra 200 cây sâm đẹp nhất, chất lượng nhất, theo 4 nhóm tuổi (từ 5 đến 15 năm trở lên) để chấm chọn tại vòng chung kết.

Tiêu chí chấm chọn là cây có bông, lá, thân, củ đẹp nhất và phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được UBND xã xác nhận. Những cây sâm bị sâu bệnh, không rõ xuất xứ, được trồng với sự can thiệp của phân bón hóa học sẽ không được tham gia dự thi.

Chủ nhân những cây sâm Ngọc Linh quý giá tại hội thi

Ban tổ chức sẽ trao giải đặc biệt cho 1 cây sâm xuất sắc nhất toàn hội thi và trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho những cây sâm đoạt giải tại 4 nhóm tuổi. Lễ trao giải được tổ chức ngày 3-8 tại chương trình bế mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII.

Hội thi sâm Ngọc Linh nhằm tạo điều kiện để gặp gỡ giao lưu học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh giữa các chốt trồng sâm trên địa bàn các xã thuộc huyện Nam Trà My (cũ). Đồng thời, quảng bá hình ảnh sâm Ngọc Linh đến trong nước và quốc tế, khẳng định rằng nơi đây là thủ phủ Sâm Ngọc Linh của quốc gia.

Chủ nhân của các tác phẩm cây sâm đoạt giải có thể đăng ký bán đấu giá để ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Nam Trà My (cũ).

Ngày 31-7, tại làng Kon Pin, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ cúng Thần sâm "Ươm mầm Ngọc Linh". UBND xã Trà Linh đã trao tặng hơn 7.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ đồng bào khó khăn, có ý chí vươn lên trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Nam Trà My (cũ).

Tối nay (1-8) sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII tại xã Nam Trà My. Đây là lần đầu tiên cấp xã đứng ra tổ chức lễ hội, trước đó lễ hội do UBND huyện Nam Trà My tổ chức thực hiện.

Sâm Ngọc Linh được Chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây với tổng diện tích trên 15.000 ha. Hiện nay, phong trào bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh diễn ra rất mạnh trong cộng đồng người dân, doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, đến nay, trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập, Nam Trà My đã hình thành trên 365 chốt trồng sâm với hơn 4.700 hộ dân và trên 5.000 ha trồng sâm Ngọc Linh. Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển cây Sâm Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ hội để nâng tầm vai trò trong nền kinh tế từ phát triển để cây sâm Ngọc Linh của TP Đà Nẵng vươn tầm ra thị trường thế giới.