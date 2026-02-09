Độc đáo linh vật ngựa khổng lồ bằng rơm ở Tây Ninh

Ngày 9-2, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trong những ngày cận Tết, không khí Xuân đã tràn ngập khắp các nẻo đường từ nội ô đến vùng nông thôn tỉnh Tây Ninh. Các tuyến phố rực rỡ cờ phướn, hàng ngàn chậu hoa kiểng được sắp xếp tinh tế, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.

Linh vật ngựa trước vực trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Đáng chú ý, tại khu vực trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tân An (tỉnh Tây Ninh), hình ảnh cặp song mã uy nghi đặt ngay cổng ra vào khiến nhiều người thích thú.

Cặp linh vật ngựa này có chiều cao hơn 2,5m, được các nghệ nhân tạo hình tỉ mỉ bằng chất liệu mốp xốp trên nền tiểu cảnh rộng hơn 20m².

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân An - cho biết việc xây dựng tiểu cảnh, linh vật ngựa không chỉ để tạo diện mạo rạng rỡ cho trụ sở, mà còn mong muốn mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ và nhân dân địa phương. Qua đó, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới với tinh thần "mã đáo thành công", đưa kinh tế - xã hội của phường ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại vùng ngoại ô, vườn hoa Tết Anh Kiệt tọa lạc ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh cũng đang là điểm đến "hot" trên mạng xã hội nhờ sự xuất hiện của linh vật ngựa khổng lồ làm bằng rơm. Chú ngựa rơm được tạo hình trong tư thế tung vó đầy dũng mãnh. Đặc biệt, chú ngựa này còn được thiết kế thêm đôi cánh thiên thần độc đáo.

Với chiều cao khoảng 6m, linh vật ngựa này nổi bật giữa cánh đồng hoa rộng lớn, thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc xuân.

Chủ vườn hoa Anh Kiệt cho biết gia đình ông đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa tại địa phương. Năm nay, vườn xuống giống khoảng 2 ha với hơn 100.000 chậu hoa các loại như cát tường, cúc mâm xôi, mào gà... để cung ứng cho thị trường TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Đồng Nai.

Linh vật ngựa được làm bằng rơm khiến nhiều người thích thú

Để tạo điểm nhấn cho khách tham quan, chủ vườn đã cùng nhóm bạn 5 người và một nghệ nhân địa phương miệt mài nghiên cứu để thực hiện linh vật ngựa rơm.

"Chúng tôi sử dụng gần 50 cuộn rơm khô, làm việc liên tục trong khoảng một tuần để kịp hoàn thiện. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 10 triệu đồng. Việc tạo hình ngựa có đôi cánh nhằm mang lại cảm giác mới lạ, vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát so với các năm trước" – chủ vườn chia sẻ.