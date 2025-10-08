Độc đáo mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Độc đáo mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Cấp cứu bằng xe 2 bánh linh hoạt trong tình hình TP HCM có nhiều hẻm nhỏ, mật độ lưu thông đông đã mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh

"Alô, có bệnh nhân cần cấp cứu ở hẻm 61, đường Cô Giang à? Chúng tôi đến liền". Sau cuộc điện thoại của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, đội cấp cứu bằng xe 2 bánh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Ngoạn mục cho tình huống khẩn cấp

Bệnh nhân là một phụ nữ 76 tuổi, bị ngưng tim, ngưng thở, cần cấp cứu. Các bác sĩ đánh giá đây là tình huống khẩn cấp và khu vực nhà người bệnh có địa hình đường nhỏ, đông đúc xe qua lại thường xuyên. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngay lập tức cử ê-kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng, sử dụng xe cấp cứu 2 bánh mang thuốc và vật tư y tế chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Trong vòng 5 phút, ê-kíp tiếp cận bệnh nhân. Tại hiện trường, bệnh nhân nằm trước hiên nhà, được người thân hô hấp nhân tạo theo hướng dẫn của bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115. Qua khám nhanh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị ngưng tuần hoàn hô hấp nghi do hít sặc, có bệnh Parkinson, tăng huyết áp.

Ê-kíp nhanh chóng hồi sinh tim phổi nâng cao (tiếp tục ấn tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, tiêm 20 ống thuốc vận mạch, hút đàm). Sau 10 phút hồi sinh tim phổi nâng cao, bệnh nhân có nhịp tim trở lại (ECG - nhịp xoang nhanh 140 lần/phút). Trong lúc đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũng điều động thêm một ê-kíp cấp cứu khác nhanh chóng đến hiện trường bằng xe cấp cứu chuyên dụng để chuyển bệnh nhân về bệnh viện. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, dần tiếp xúc được và được cai máy thở.

Độc đáo mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh - Ảnh 1.

Đội cấp cứu bằng xe 2 bánh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẵn sàng lên đường 24/24

Trường hợp khác là một thai phụ 37 tuổi sống trong con hẻm nhỏ phường Khánh Hội, TP HCM bị đau bụng, bác sĩ đi xe máy đến trước sơ cứu rồi chờ xe đến chuyển viện. Thai phụ có dấu hiệu xuất huyết, dọa sinh non, bị nhau tiền đạo.

Khi nhận cuộc gọi cấp cứu, ê-kíp trực ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tìm hiểu kỹ biết nhà thai phụ ở sâu trong hẻm nhỏ nên khó tiếp cận bằng xe cứu thương nên quyết định cử bác sĩ đi xe máy "tiền trạm" xử trí trước. Chỉ sau hơn 5 phút, bác sĩ và điều dưỡng cùng trang thiết bị cơ bản có mặt cạnh thai phụ.

Sau khi cấp cứu, đánh giá sinh hiệu, đặt đường truyền bù dịch hạn chế sốc mất máu, bác sĩ yên tâm đưa thai phụ ra ngoài để lên xe cứu thương kịp thời vào Bệnh viện Từ Dũ. Được cứu kịp, mẹ con thai phụ "mẹ tròn con vuông".

Bớt rủi ro, tăng cơ hội cứu người

BSCKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý Điều hành Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết mô hình cấp cứu xe 2 bánh do Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM phối hợp cùng bệnh viện triển khai được đưa vào phục vụ cộng đồng từ tháng 10-2018.

Mô hình này xuất phát từ thực tế ngay trung tâm thành phố tình hình giao thông tắc nghẽn vào những giờ cao điểm khiến xe cứu thương rất khó di chuyển, mất thời gian để đến điểm cần tiếp cận. Nhà bệnh nhân ở trong những hẻm nhỏ, xe cứu thương khó vào, trong khi đó nếu người nhà trực tiếp đưa bệnh nhân đi thì có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng vì dễ bị sai lệch tư thế.

Với ưu điểm gọn, nhẹ, di chuyển nhanh, có nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn nên mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh đã phát huy lợi thế và chứng tỏ được tính khả thi, được vận dụng linh hoạt tùy từng trường hợp bên cạnh phương tiện chủ lực là xe cứu thương.

Theo BS Dũng, đội ngũ cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có 10 bác sĩ và 8 điều dưỡng được đào tạo bài bản, kinh nghiệm, nhạy cảm với sự cố, đủ chuyên môn để xử trí tình huống phức tạp tại hiện trường một cách nhanh chóng và hiệu quả, kể cả trong các tình huống tai nạn giao thông phức tạp, tai nạn lao động hay thiên tai.

Dịch vụ cấp cứu ngoại viện hoạt động của bệnh viện trực 24/24. Xe máy cấp cứu của bệnh viện được trang bị các thiết bị chuyên dụng như máy sốc điện, máy đo điện tim, máy hút đàm, nẹp cổ cùng các dụng cụ cấp cứu hô hấp, thuốc men cần thiết.

Mỗi năm, đội ngũ cấp cứu bằng xe 2 bánh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã cấp cứu kịp thời cho khoảng 150 bệnh nhân. 

Khi nào nên gọi cấp cứu 115?

Nên gọi đến số 115 khi bạn, người nhà hoặc người xung quanh gặp một trong các trường hợp đang trong tình huống cần hỗ trợ y tế khẩn cấp: Tai nạn (giao thông, lao động, sinh hoạt, rủi ro..); đột quỵ (khi thấy các dấu hiệu đột ngột yếu tay chân, méo miệng, nói khó, không tiếp xúc...); tình huống y tế khẩn cấp (đau ngực, khó thở, chảy nhiều máu, đau bụng nhiều...); thiên tai (cây ngã đè trúng, sét đánh, ngạt nước, lũ cuốn...); bỏng và chấn thương do cháy nổ; ngộ độc thức phẩm, thuốc hay hóa chất; khủng hoảng tâm thần (có ý định tự sát hoặc đang đe dọa tính mạng người khác)...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo