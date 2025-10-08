Độc đáo mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh

"Alô, có bệnh nhân cần cấp cứu ở hẻm 61, đường Cô Giang à? Chúng tôi đến liền". Sau cuộc điện thoại của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, đội cấp cứu bằng xe 2 bánh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Ngoạn mục cho tình huống khẩn cấp

Bệnh nhân là một phụ nữ 76 tuổi, bị ngưng tim, ngưng thở, cần cấp cứu. Các bác sĩ đánh giá đây là tình huống khẩn cấp và khu vực nhà người bệnh có địa hình đường nhỏ, đông đúc xe qua lại thường xuyên. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngay lập tức cử ê-kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng, sử dụng xe cấp cứu 2 bánh mang thuốc và vật tư y tế chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Trong vòng 5 phút, ê-kíp tiếp cận bệnh nhân. Tại hiện trường, bệnh nhân nằm trước hiên nhà, được người thân hô hấp nhân tạo theo hướng dẫn của bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115. Qua khám nhanh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị ngưng tuần hoàn hô hấp nghi do hít sặc, có bệnh Parkinson, tăng huyết áp.

Ê-kíp nhanh chóng hồi sinh tim phổi nâng cao (tiếp tục ấn tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, tiêm 20 ống thuốc vận mạch, hút đàm). Sau 10 phút hồi sinh tim phổi nâng cao, bệnh nhân có nhịp tim trở lại (ECG - nhịp xoang nhanh 140 lần/phút). Trong lúc đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũng điều động thêm một ê-kíp cấp cứu khác nhanh chóng đến hiện trường bằng xe cấp cứu chuyên dụng để chuyển bệnh nhân về bệnh viện. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, dần tiếp xúc được và được cai máy thở.

Đội cấp cứu bằng xe 2 bánh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẵn sàng lên đường 24/24

Trường hợp khác là một thai phụ 37 tuổi sống trong con hẻm nhỏ phường Khánh Hội, TP HCM bị đau bụng, bác sĩ đi xe máy đến trước sơ cứu rồi chờ xe đến chuyển viện. Thai phụ có dấu hiệu xuất huyết, dọa sinh non, bị nhau tiền đạo.

Khi nhận cuộc gọi cấp cứu, ê-kíp trực ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tìm hiểu kỹ biết nhà thai phụ ở sâu trong hẻm nhỏ nên khó tiếp cận bằng xe cứu thương nên quyết định cử bác sĩ đi xe máy "tiền trạm" xử trí trước. Chỉ sau hơn 5 phút, bác sĩ và điều dưỡng cùng trang thiết bị cơ bản có mặt cạnh thai phụ.

Sau khi cấp cứu, đánh giá sinh hiệu, đặt đường truyền bù dịch hạn chế sốc mất máu, bác sĩ yên tâm đưa thai phụ ra ngoài để lên xe cứu thương kịp thời vào Bệnh viện Từ Dũ. Được cứu kịp, mẹ con thai phụ "mẹ tròn con vuông".

Bớt rủi ro, tăng cơ hội cứu người

BSCKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý Điều hành Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết mô hình cấp cứu xe 2 bánh do Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM phối hợp cùng bệnh viện triển khai được đưa vào phục vụ cộng đồng từ tháng 10-2018.

Mô hình này xuất phát từ thực tế ngay trung tâm thành phố tình hình giao thông tắc nghẽn vào những giờ cao điểm khiến xe cứu thương rất khó di chuyển, mất thời gian để đến điểm cần tiếp cận. Nhà bệnh nhân ở trong những hẻm nhỏ, xe cứu thương khó vào, trong khi đó nếu người nhà trực tiếp đưa bệnh nhân đi thì có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng vì dễ bị sai lệch tư thế.

Với ưu điểm gọn, nhẹ, di chuyển nhanh, có nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn nên mô hình cấp cứu bằng xe 2 bánh đã phát huy lợi thế và chứng tỏ được tính khả thi, được vận dụng linh hoạt tùy từng trường hợp bên cạnh phương tiện chủ lực là xe cứu thương.

Theo BS Dũng, đội ngũ cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có 10 bác sĩ và 8 điều dưỡng được đào tạo bài bản, kinh nghiệm, nhạy cảm với sự cố, đủ chuyên môn để xử trí tình huống phức tạp tại hiện trường một cách nhanh chóng và hiệu quả, kể cả trong các tình huống tai nạn giao thông phức tạp, tai nạn lao động hay thiên tai.

Dịch vụ cấp cứu ngoại viện hoạt động của bệnh viện trực 24/24. Xe máy cấp cứu của bệnh viện được trang bị các thiết bị chuyên dụng như máy sốc điện, máy đo điện tim, máy hút đàm, nẹp cổ cùng các dụng cụ cấp cứu hô hấp, thuốc men cần thiết.

Mỗi năm, đội ngũ cấp cứu bằng xe 2 bánh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã cấp cứu kịp thời cho khoảng 150 bệnh nhân.

Khi nào nên gọi cấp cứu 115? Nên gọi đến số 115 khi bạn, người nhà hoặc người xung quanh gặp một trong các trường hợp đang trong tình huống cần hỗ trợ y tế khẩn cấp: Tai nạn (giao thông, lao động, sinh hoạt, rủi ro..); đột quỵ (khi thấy các dấu hiệu đột ngột yếu tay chân, méo miệng, nói khó, không tiếp xúc...); tình huống y tế khẩn cấp (đau ngực, khó thở, chảy nhiều máu, đau bụng nhiều...); thiên tai (cây ngã đè trúng, sét đánh, ngạt nước, lũ cuốn...); bỏng và chấn thương do cháy nổ; ngộ độc thức phẩm, thuốc hay hóa chất; khủng hoảng tâm thần (có ý định tự sát hoặc đang đe dọa tính mạng người khác)...



