Độc lạ kem đánh răng khô từ bột than tre le

Chiều 30-10, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức họp báo thông tin về Vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp xanh – Phát triển bền vững lần 10-2024.

Tại khu vực trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, gian hàng của dự án "Than hoạt tính, bột đánh răng từ than hoạt tính, túi khử mùi" của nông dân Thông Long cùng cộng sự gây sự chú ý bởi sản phẩm độc, lạ và thân thiện với môi trường.

Anh Thông Long (người dân tộc Raglay ở thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vốn làm nghề đốt than để sinh sống. Anh Long đã gặp TS Diệp Thị Mỹ Hạnh, người nghiên cứu phát triển những tính năng của cây tre vào đời sống kinh tế, và được hướng dẫn cách đốt than tre và bao tiêu đầu ra.

Anh Long cho biết phải trải qua 1 tháng thử nghiệm mới thành công trong việc tạo ra than hoạt tính từ tre le, một sản phẩm ở địa phương.

Kem đánh răng khô từ than tre le

Tuy nhiên, việc bán than tre le thô hiệu quả kinh tế còn thấp nên anh Long tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của người có chuyên môn để sản xuất kem đánh răng khô với thành phần là than hoạt tính cùng baking soda và túi lọc khí, hút ẩm từ than tre le. Sản phẩm ra mắt 4 tháng, bán với giá 20.000 đồng/sản phẩm và được tiêu thụ qua nhóm khách thân quen, khách du lịch đến thăm địa phương.

"Đây là sản phẩm rất tiềm năng khi gia tăng giá trị từ tài nguyên bản địa, giúp cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Trong cuộc thi bán kết, toàn bộ sản phẩm mẫu mang dự thi đã được ban giám khảo… mua hết" – bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, kể.

Anh Thông Long bên các sản phẩm độc đáo của mình

Đây là 1 trong 36 dự án tham gia tranh tài tại Vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp xanh – Phát triển bền vững 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-11, tại TP HCM.

Dự án trên tham gia bảng A, là bảng cá nhân/nhóm có ý tưởng, đang trong quá trình nghiên cứu và đã có sản phẩm mẫu, sản phẩm đã ra thị trường, thời gian triển khai hoạt động dự án dưới 1 năm.

Bảng B là dự án của cá nhân, tập thể thuộc tổ hợp tác/ hợp tác xã/doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 1 năm (căn cứ theo thời gian cấp giấy chứng nhận/giấy thành lập doanh nghiệp/HTX) có sản phẩm/dịch vụ đã được thương mại hóa và thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.