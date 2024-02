Độc, lạ với kỷ lục "món thịt kho hột vịt tặng công nhân, lao động nhiều nhất"

Sáng 4-2, tại Nhà Văn hóa lao động quận Bình Tân, TP HCM, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam cho LĐLĐ quận Bình Tân và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart, với nội dung Chương trình trao tặng món "Thịt kho hột vịt" đến công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết với số lượng nhiều nhất.



Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart nhận quyết định chứng nhận kỷ lục Việt Nam

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho hay để đẩy mạnh việc chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh việc sử dụng nguồn kinh phí Công đoàn, thời gian qua LĐLĐ quận còn vận động từ các nguồn lực xã hội, sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Với cách làm này số lượng và chất lượng chăm lo cho người lao động khó khăn trên địa bàn quận đã tăng dần qua từng năm.

Đoàn viên và người lao động tham gia chế biến món thịt kho hột vịt

Tuy nhiên, nhu cầu cần chăm lo trong CNVC-LĐ trên địa bàn quận còn khá lớn, nhất là công nhân, lao động ở trọ. Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện (gần 300 triệu đồng) từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart, LĐLĐ quận đã thực hiện nấu 1.100 phần thịt kho hột vịt dành tặng đoàn viên, công nhân, lao động khó khăn, ở trọ, không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình dịp Tết Giáp Thìn.

"Ngoài mong muốn trao mùa xuân ấm áp, vui tươi cho các anh chị em công nhân, lao động vì điều kiện, hoàn cảnh khó khăn phải đón Tết xa quê, việc đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam của chương trình sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp vì cộng đồng trong tình hình mới" - ông Hải chia sẻ.

1.100 phần thịt kho hột vịt được làm từ 347 kg thịt heo và 4.400 quả trứng vịt

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc,Tổng Thư ký Tổ chức kỷ lục Việt Nam, cho hay trong 20 năm qua, tổ chức đã xác lập rất nhiều kỷ lục Việt Nam tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh những kỷ lục ở các lĩnh vực về văn hóa, giải trí, thể thao, cũng có những kỷ lục lên quan đến giải pháp, sáng kiến mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình trao tặng món "Thịt kho hột vịt" đến công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết với số lượng nhiều nhất chính là sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thông qua việc công nhận kỷ lục sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự tương thân tương ái, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng thịt kho hột vịt cho công nhân khó khăn

Theo ban tổ chức, sau hơn 1 tháng chuẩn bị, 1.100 phần thịt kho hột vịt đã được đoàn viên và cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart bắt tay vào thực hiện lúc 8 giờ, ngày 3-2-2024, sử dụng 347 kg thịt heo và 4.400 quả trứng vịt. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1.100 suất quà và phần thịt kho hột vịt cho các đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn, ở trọ, không có điều kiện về quê đón Tết.

Các phần thịt kho hột vịt dành tặng công nhân khó khăn đón Tết xa quê

Dịp này, gia đình ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân và gia đình ông Nguyễn Long Tươi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart, cũng đã tặng 20 phần quà cho các công nhân, lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Mỗi phần quà gồm quà và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Được chăm lo và nhận phần thịt kho hột vịt tại chương trình, chị Lê Thị Mỹ An, công nhân Công ty TNHH Kyung Rhim Vina, rất vui. Năm 2023, đơn hàng công ty sụt giảm, không tăng ca nên thu nhập chị An giảm sút. Chồng chị vốn là công nhân một doanh nghiệp chế biến gỗ nhưng thất nghiệp nhiều tháng nay do không có đơn hàng. Gia đình chị An ở trọ, nuôi con nhỏ đang học lớp 2, bản thân chị đang bị bệnh tim, chi phí điều trị tốn kém nên cuộc sống rất khó khăn.

"Năm nay công ty cũng cố gắng để thưởng Tết cho công nhân nhưng chia thành 2 đợt, 50% trả trước Tết, số còn lại trả sau Tết. Do vậy, tôi cũng chưa sắm sửa gì cho gia đình. Nay được lãnh đạo quận và LĐLĐ quận chăm lo, xem như gia đình tôi đã có Tết" - chị An bộc bạch.