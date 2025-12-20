Đòi chia tay nhưng bị từ chối, nam thanh niên tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào người tình

Ngày 20-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa điều tra truy xét, bắt giữ Ngô Tùng Lâm (SN 1996, trú tại tổ dân phố Phú Sơn, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), nghi phạm đã hắt chất lỏng, dung dịch tẩy bồn cầu vào người chị P.T.M.L. (SN 1997, trú tại phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên), gây thương tích.

Ngô Tùng Lâm làm việc tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20 giờ ngày 16-12, tại Km28 + 381 đường Quốc lộ 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng thuộc tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Đường Hào, chị P.T.M.L. đang điều khiển xe máy thì bị đối tượng không rõ lai lịch điều khiển xe máy đi cùng chiều hắt chất lỏng nghi là axit vào người và mặt của chị L..

Hậu quả, chị L. bị thương tích bỏng ở mặt và người, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện bỏng Trung ương để điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Đường Hào khẩn trương điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ Ngô Tùng Lâm (SN 1996, trú tại tổ dân phố Phú Sơn, phường Đường Hào) là nghi phạm đã thực hiện hành vi tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào người chị L..

Quá trình điều tra xác định Ngô Tùng Lâm có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị L.. Khi Lâm muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với chị L. thì bị chị L. phản đối. Vì bực tức nên Lâm đã theo dõi, đợi khi người tình đi làm về thì bám theo và thực hiện hành vi tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào mặt, người gây bỏng cho chị L..

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.