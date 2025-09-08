HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đổi chiếc nhẫn 5.000 USD lấy "cổ vật bằng vàng", bà cụ ở Huế sập bẫy lừa

Q.Nhật

(NLĐO) - Đặt mua nhiều nải chuối, nhánh cau màu vàng rồi dùng đất cát trét lên ngụy tạo thành "cổ vật", nhóm đối tượng đã lừa đảo được nhiều người.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết vừa triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò bán "cổ vật bằng vàng" cho những người nhẹ dạ cả tin. Công an đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983), Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983), Phan Vũ Trường (SN 1986, cùng trú tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Đức (SN 1990; trú TP HCM).

Sập bẫy vì mê "cổ vật" vừa đào được

Liên quan vụ án, công an cũng thu giữ tang vật là những "cổ vật" giả gồm 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe máy, 6 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng và 18,3 triệu đồng.

Đổi chiếc nhẫn 5.000 USD lấy cổ vật bằng vàng, bà cụ ở Huế tá hỏa vì bị lừa - Ảnh 1.

Các đối tượng dùng "cổ vật" giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trước đó, vào chiều 6-9, Công an phường Kim Long nhận được tin báo của bà H.T.T (71 tuổi; trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo tường trình, một người đàn ông nói giọng miền Nam tiếp cận bà T, tự xưng là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa cổ vật quý hiếm.

Đối tượng đưa ra một nải chuối và một nhánh cau bằng kim loại màu vàng cho bà T. xem, đồng thời khẳng định có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, đối tượng này gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà đang đeo. Tin lời, bà T. đồng ý và bị chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá khoảng 5.000 USD.

Nhận thấy đây là thủ đoạn của một băng nhóm chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh và di chuyển nhanh, đại tá Hồ Xuân Phương – Phó Giám đốc Công an TP Huế - đã chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch phá án chớp nhoáng. 

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ cả nhóm chuyên bán "cổ vật" tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thuỷ, TP Huế.

Các đối tượng khai nhận đã mua các vật kim loại hình nải chuối, nhánh cau trên mạng xã hội TikTok, giá 1,4 triệu đồng/nải và 700.000 đồng/nhánh, sau đó dùng đất cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được. Nhóm này thường nhắm vào người già nhẹ dạ, đưa ra lời dụ dỗ "đổi cổ vật lấy vàng" để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường khai đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo tại Huế, cùng 2 vụ khác ở Đà Nẵng và Gia Lai, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị lớn.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Tạm giữ nhiều đồ gốm nghi cổ vật

Quảng Ngãi: Tạm giữ nhiều đồ gốm nghi cổ vật

(NLĐO)- Các hiện vật gốm sứ được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trên tàu cá và tạm giữ, nghi ngờ do ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển Quảng Ngãi.

Uống bia rượu, nam tài xế lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát rồi túm cổ vật ngã 1 thượng uý

(NLĐO)- Uống rượu bia, không tuân theo chấp hành hiệu lệnh lao thẳng vào 2 cảnh sát, tài xế Đỗ Đình Tám (Hoà Bình) còn lao xuống túm cổ áo và vật ngã 1 thượng uý cảnh sát khiến sĩ quan này bị thương

Từ vụ mất trái châu gần 100 tuổi ở Lăng Ông - Bà Chiểu: Lộ băng trộm cổ vật liên tỉnh

(NLĐO) - Bước đầu, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM xác định có khả năng 2 đối tượng bị bắt giữ trong vụ trái châu gần 100 tuổi ở Lăng Ông - Bà Chiểu bị mất liên quan đến một đường dây chuyên trộm cổ vật liên tỉnh

cổ vật cổ vật giả nhóm lừa đảo lừa đảo cổ vật
