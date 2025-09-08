Đổi chiếc nhẫn 5.000 USD lấy "cổ vật bằng vàng", bà cụ ở Huế sập bẫy lừa

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết vừa triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò bán "cổ vật bằng vàng" cho những người nhẹ dạ cả tin. Công an đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983), Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983), Phan Vũ Trường (SN 1986, cùng trú tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Đức (SN 1990; trú TP HCM).

Sập bẫy vì mê "cổ vật" vừa đào được

Liên quan vụ án, công an cũng thu giữ tang vật là những "cổ vật" giả gồm 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe máy, 6 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng và 18,3 triệu đồng.

Các đối tượng dùng "cổ vật" giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trước đó, vào chiều 6-9, Công an phường Kim Long nhận được tin báo của bà H.T.T (71 tuổi; trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tường trình, một người đàn ông nói giọng miền Nam tiếp cận bà T, tự xưng là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa cổ vật quý hiếm.

Đối tượng đưa ra một nải chuối và một nhánh cau bằng kim loại màu vàng cho bà T. xem, đồng thời khẳng định có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, đối tượng này gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà đang đeo. Tin lời, bà T. đồng ý và bị chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá khoảng 5.000 USD.

Nhận thấy đây là thủ đoạn của một băng nhóm chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh và di chuyển nhanh, đại tá Hồ Xuân Phương – Phó Giám đốc Công an TP Huế - đã chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch phá án chớp nhoáng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ cả nhóm chuyên bán "cổ vật" tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thuỷ, TP Huế.

Các đối tượng khai nhận đã mua các vật kim loại hình nải chuối, nhánh cau trên mạng xã hội TikTok, giá 1,4 triệu đồng/nải và 700.000 đồng/nhánh, sau đó dùng đất cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được. Nhóm này thường nhắm vào người già nhẹ dạ, đưa ra lời dụ dỗ "đổi cổ vật lấy vàng" để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường khai đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo tại Huế, cùng 2 vụ khác ở Đà Nẵng và Gia Lai, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị lớn.