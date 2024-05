Đội Công binh bàn giao căn cứ Highway vào ngày 7-5

Xây dựng cống thoát nước tại sân bay Agok

Đó là các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Sáng 26-4 vừa qua, Đội Công binh Việt Nam đã đón đoàn kiểm tra của Phái bộ UNISFA do ngài Robert Kirkwood, Trưởng phòng Hỗ trợ thực địa (Mission Support) làm trưởng đoàn. Thay mặt Phái bộ, ngài Robert đã đi thăm và kiểm tra toàn bộ những nhiệm vụ mà đội đang thực hiện, đánh giá cao về các kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt là quá trình xây dựng Doanh trại thông minh Highway, căn cứ của Đội công binh Việt Nam tại Abyei. Kể từ thời điểm đặt chân đến Phái bộ đến nay, Đội công binh Việt Nam đã góp phần làm thay đổi toàn bộ diện mạo của căn cứ này, góp phần thúc đẩy quá trình biến Highway trở thành một trong những công trình trọng điểm của Liên Hiệp Quốc, một công trình do một đơn vị công binh quân sự thi công toàn phần.

Dự kiến công trình Doanh trại Highway sẽ được tiến hành bàn giao vào ngày 7-5-2024, nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, Đội công binh Việt Nam đã và đang gấp rút hoàn thiện các dự án bên ngoài căn cứ như: Xây dựng doanh trại cố định tại Rumamier, xây dựng doanh trại thông minh tại căn cứ Anthony cho Tiểu đoàn Bộ binh Ghana; cải tạo, làm mới sân bay lưỡng dụng quân - dân sự tại Agok… Trong đó, việc cải tạo và làm mới sân bay Agok được đánh giá là một trong những nhiệm vụ then chốt của Phái bộ tại thời điểm này.

Được biết, sân bay Agok nằm cách trụ sở Phái bộ hơn 40 km, thuộc địa phận Phân khu Nam, sát biên giới Nam Sudan. Đây là khu vực cực kỳ phức tạp về an ninh, chính trị, hiện nay đã có sự hiện diện của lực lượng quân đội Nam Sudan. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Đội công binh Việt Nam đã xác định tầm quan trọng của dự án này: Đây là sân bay quân, dân sự được Liên Hiệp Quốc đưa vào sử dụng cho máy bay cánh cứng và trực thăng, phục vụ cho mục đích vận tải đường không trọng yếu.

Tặng quà tại nhà thờ khu vực Abyei

Thiếu tá Nguyễn Đình Việt, Phân đội trưởng Công trình, Đội công binh Việt Nam, cho biết: "Do tình trạng xuống cấp trầm trọng nên sân bay đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Khi tiếp nhận, chúng tôi đã khảo sát, đánh giá sơ bộ về tổng thể khu vực. Do điều kiện địa hình, thời tiết, bề mặt sân bay đã xuống cấp; đường vào lún sâu gần 1 m, khó di chuyển; hệ thống cống, rãnh thoát nước không hiệu quả".

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 ngày, với 9 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công, hơn 9.000 m2 đường băng và hệ thống cống thoát nước đã được hoàn thiện. "Khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ là quãng đường di chuyển xa, chất lượng đường thấp, nguy cơ mất an ninh, an toàn cao. Mặc dù phía các cơ quan Phái bộ không đưa ra yêu cầu thời gian, tuy nhiên đơn vị đã cố gắng thi công không nghỉ để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, sớm nhất"- Thiếu tá Việt chia sẻ thêm.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua Đội công binh Việt Nam cũng phối hợp với các nhà hảo tâm trong nước tổ chức các hoạt động thiện nguyện, góp một phần nhỏ giúp đỡ cải thiện cho đời sống của người dân Abyei.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội công binh Việt Nam, chia sẻ: "Các hoạt động trên đều được cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 thực hiện với khí thế thi đua sôi nổi nhất, ý chí quyết tâm cao nhất hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành Ba nhất" chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, dân tộc. Đặc biệt, Lễ bàn giao căn cứ Highway được dự kiến tổ chức vào đúng ngày 7-5-2024 tới đây, chúng tôi coi đây là thành quả thiết thực, tự hào nhất, một dấu ấn của lực lượng "Mũ nồi xanh" Việt Nam tại khu vực Abyei cùng với dân - quân cả nước chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử".