Thể thao

Đội của Ronaldo thắng 2-1, dù chỉ có 10 người trên sân

Quốc An - Ảnh: Al-Nassr

(NLĐO) - Al-Nassr đánh bại Al-Ittihad 2-1 trong trận cầu căng thẳng khi Ronaldo và đồng đội chỉ còn 10 người trên sân.

Al-Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al-Ittihad trong trận đấu nhiều cảm xúc và căng thẳng. Ngay từ phút thứ 10, Mane mở tỷ số bằng cú vô-lê đẹp mắt sau đường chuyền dọn cỗ của Brozovic.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Diaby kiến tạo để Bergwijn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bước ngoặt đến ở phút 25 khi Mane bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Al-Shanqiti, khiến Al-Nassr phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian.

Đội của Ronaldo thắng 2-1, dù chỉ có 10 người trên sân- Ảnh 1.

Dù vậy, đoàn quân áo vàng vẫn giữ thế trận và chờ cơ hội phản công. Phút 61, Ronaldo thoát xuống, căng ngang cho Felix dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Ban đầu trọng tài bắt việt vị, nhưng VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ, giúp Al-Nassr vượt lên dẫn 2-1.

Khoảng thời gian tiếp theo, Al-Ittihad dồn ép dữ dội. Benzema bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau đường chuyền lỗi của Bento, còn Saleh Al-Shehri không thắng được thủ môn Al-Nassr với cú đánh đầu ở phút bù giờ. 

Hàng loạt pha xô xát cũng khiến trận đấu thêm nóng bỏng, trong đó Ronaldo và Coman đều bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.

Chung cuộc, Al-Nassr bảo toàn thắng lợi 2-1 dù chỉ còn 10 người trên sân. Ronaldo để lại dấu ấn với một kiến tạo quyết định, còn Bento có nhiều pha cứu thua quan trọng. Chiến thắng trọn vẹn giúp Al-Nassr vượt qua đối thủ trực tiếp, bước vào vòng tiếp theo của Siêu Cúp Saudi.

Tin liên quan

Ronaldo muốn Al-Nassr chiêu mộ Greenwood, Man United hưởng lợi

Ronaldo muốn Al-Nassr chiêu mộ Greenwood, Man United hưởng lợi

(NLĐO) – Siêu sao Ronaldo được cho là đã đề xuất Al-Nassr chiêu mộ tiền đạo Mason Greenwood, người đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Marseille.

Messi liệu có gia hạn với Inter Miami, so kè với Ronaldo

(NLĐO) - Sau hợp đồng gia hạn của Ronaldo, Messi liệu có tiếp tục so kè với siêu sao Bồ Đào Nha để thi đấu chuyên nghiệp đến sau 40 tuổi.

Ronaldo: Từ thủ lĩnh trên sân đến đồng sở hữu Al-Nassr

(NLĐO) - Ronaldo không chỉ tiếp tục là ngôi sao số 1 trên hàng công CLB Al-Nassr, mà vừa bước vào vai trò mới là đồng sở hữu, với tỷ lệ nắm giữ đến 20% cổ phần.

