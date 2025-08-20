Đội của Ronaldo thắng 2-1, dù chỉ có 10 người trên sân

Al-Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al-Ittihad trong trận đấu nhiều cảm xúc và căng thẳng. Ngay từ phút thứ 10, Mane mở tỷ số bằng cú vô-lê đẹp mắt sau đường chuyền dọn cỗ của Brozovic.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Diaby kiến tạo để Bergwijn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bước ngoặt đến ở phút 25 khi Mane bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Al-Shanqiti, khiến Al-Nassr phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian.

Dù vậy, đoàn quân áo vàng vẫn giữ thế trận và chờ cơ hội phản công. Phút 61, Ronaldo thoát xuống, căng ngang cho Felix dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Ban đầu trọng tài bắt việt vị, nhưng VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ, giúp Al-Nassr vượt lên dẫn 2-1.

Khoảng thời gian tiếp theo, Al-Ittihad dồn ép dữ dội. Benzema bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau đường chuyền lỗi của Bento, còn Saleh Al-Shehri không thắng được thủ môn Al-Nassr với cú đánh đầu ở phút bù giờ.

Hàng loạt pha xô xát cũng khiến trận đấu thêm nóng bỏng, trong đó Ronaldo và Coman đều bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt.

Chung cuộc, Al-Nassr bảo toàn thắng lợi 2-1 dù chỉ còn 10 người trên sân. Ronaldo để lại dấu ấn với một kiến tạo quyết định, còn Bento có nhiều pha cứu thua quan trọng. Chiến thắng trọn vẹn giúp Al-Nassr vượt qua đối thủ trực tiếp, bước vào vòng tiếp theo của Siêu Cúp Saudi.