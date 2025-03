Đội cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất ở Myanmar "giúp bạn như giúp mình"

Ngày 30-3, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất cường độ 7,7 độ gây ra tại Myanmar ngày 28-3.



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến động viên đoàn công tác

Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 26 sĩ quan, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an), làm Trưởng đoàn. Các cán bộ chiến sĩ của Cục C07, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, cán bộ đối ngoại, y tế, báo chí và chó nghiệp vụ.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh Bộ Công an cử Đoàn công tác sang Myanmar để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sẽ góp phần khắc phục những hậu quả và khó khăn Myanmar đang phải gánh chịu sau động đất. Đó cũng là truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đoàn công tác phải xác định đây vừa là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ. Do đó, phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần "giúp bạn như giúp mình", coi "thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình", thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để giúp bạn nhanh chóng khắc phục thiệt hại, hậu quả động đất.

Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đoàn công tác phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế, có phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc rõ ràng, giữ đúng lễ tiết, tác phong, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong Đoàn và phương tiện trong mọi tình huống.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07, Trưởng Đoàn công tác, khẳng định các thành viên trong Đoàn sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng sở tại và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, để lại những hình ảnh đẹp về đất nước và lực lượng Công an Việt Nam trong mắt người dân Myanmar cũng như cộng đồng quốc tế.