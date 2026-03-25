Pháp luật

Dời lịch xét xử 2 cựu cán bộ cảnh sát trong vụ cháy làm chết 15 người

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Do luật sư của bị cáo trong vụ cháy làm 15 người chết ở phố Trung Kính đề nghị hoãn phiên toà, Hội đồng xét xử đã cho dời lịch xét xử vào ngày 9-4.

Sáng 25-3, theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội). Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa do bận lịch bào chữa tại một phiên tòa khác.

Dời lịch xét xử 2 cựu cán bộ cảnh sát trong vụ cháy làm chết 15 người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy. Ảnh: T.H.

Do đó, Hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị xin hoãn phiên tòa của luật sư. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 9-4.

Trong vụ án này, các bị cáo, gồm: Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) và Lê Quang Hưng (SN 1996, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Ng.K.Q. (SN 1960) và bà N.Th. Th. (SN 1960) cùng trú tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa (nay là phường Yên Hòa, Hà Nội) là chủ thửa đất có diện tích 207 m2 tại địa chỉ trên. Năm 2008, vợ chồng ông Ng.K.Q. xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất trên; đồng thời gia đình chủ nhà cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Ngoài ra, ông Q. còn sử dụng phần diện tích khoảng 33 m2 tại sân nhà để anh Ng.K.H. (là con trai ông Q.) dựng lán tạm cao từ 5 m đến 6 m để làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại, được sử dụng làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Q.

Trong quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Q. không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ. Đến năm 2010, quá trình xây dựng nhà và cho thuê nhà trọ, vợ chồng ông Q. không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại khoản 2, Điều 5, Phụ lục III của Nghị định 136/NĐ-CP.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24-5-2024, do chập mạch trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện rồi cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát lớn. Thời điểm xảy ra cháy tại nhà ông Q. có tổng cộng 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình chủ nhà cùng 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng trọ.

Phát hiện đám cháy, ông Q. cùng người dân đã hô hoán và tìm đường thoát, nhưng ngọn lửa bùng phát lớn đã bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn. Khi biết có cháy xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã đến nhà ông Q. để chữa cháy và cứu người trong nhà ra.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã đến hiện trường phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài. Đến khoảng 1 giờ 26 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Q.), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn) với trị giá thiệt hại là hơn 87 triệu đồng.

Cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Mục 7, phụ lục III, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (có hiệu lực từ ngày 15-3-2021 đến ngày 15-5-2024), xác định cơ sở cho thuê trọ nhà ông Q. thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ.

Trong quá trình điều tra xác định thời điểm xảy ra vụ cháy, Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Q. nói riêng. Cùng với đó, 2 cán bộ này cũng không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở nhà ông Q.

Bị cáo Đỗ Tuấn Anh là Đội phó Đội Cảnh sát đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong Đội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận. Do vậy, đã để cơ sở nhà ông Q. tồn tại có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy ngày 24-5-2024, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an thông tin nguyên nhân chính thức vụ cháy làm 14 người tử vong

Công an thông tin nguyên nhân chính thức vụ cháy làm 14 người tử vong

(NLĐO)- Vụ cháy nhà làm 14 người tử vong ở Hà Nội được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện khu vực đầu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe xung quanh

Hàng ngàn nhà trọ vi phạm PCCC tại quận vừa xảy ra vụ cháy 14 người tử vong

(NLĐO)- Sau vụ cháy 14 người tử vong, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn nhà trọ ở quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) không bảo đảm phòng cháy chữa cháy

Vụ cháy 14 người tử vong: Yêu cầu ủy ban kiểm tra, công an vào cuộc

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Kiểm tra khẩn trương tham mưu kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy

