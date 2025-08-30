HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Đổi mới giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Yến Anh

(NLĐO)- Giải pháp giáo dục thông minh được xây dựng trên nền tảng Dữ liệu Giáo dục Quốc gia - Robot lớp học - Cô giáo AI.

Ngày 29-8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) giới thiệu giải pháp giáo dục thông minh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Đổi mới giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên AI- Ảnh 1.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng giới thiệu giải pháp giáo dục thông minh,

Giải pháp giáo dục thông minh này được xây dựng trên nền tảng Dữ liệu Giáo dục Quốc gia, Robot lớp học và - Cô giáo AI.

Theo đó, nền tảng Dữ liệu Giáo dục Quốc gia hoạt động như một "siêu nhà máy" tri thức. Dữ liệu thô từ các nguồn liên quan được thu thập, chuẩn hóa và phân tích để tạo ra các sản phẩm trí tuệ. Nền tảng này giúp khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu và mở ra mô hình quản trị dựa trên bằng chứng (evidence-based governance).

Robot lớp học sẽ hỗ trợ giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, theo dõi tiến trình học tập và cung cấp dữ liệu tức thời để điều chỉnh phương pháp dạy học.

Cô giáo AI đồng hành cùng từng học sinh, đưa ra gợi ý cá nhân hóa và nâng cao khả năng tự học.

Đổi mới giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên AI- Ảnh 2.

Giải pháp giáo dục thông minh được nhiều người quan tâm

Sự kết hợp này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận nền giáo dục thông minh và công bằng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc phân tích dữ liệu Veron - Công ty công nghệ trực thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, bày tỏ sự tin tưởng nền giáo dục Việt Nam sẽ bước sang một kỷ nguyên mới - nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ đóng vai trò là động lực phát triển, nhưng vẫn giữ vững giá trị nhân văn và tinh thần công bằng trong giáo dục.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia NDA vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND các địa phương tổ chức các "Khóa đào tạo bình dân học vụ dữ liệu về AI và chuyển đổi số" cho người dân, đặc biệt là nhóm giáo viên các cấp học, đã được triển khai từ trung tuần tháng 8.

Các khóa học AI này là mô hình điểm mở đầu cho phong trào "Bình dân học vụ dữ liệu" hướng tới phổ cập tri thức số, xóa "mù dữ liệu" và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.

Là thành viên nòng cốt của NDA, tập đoàn Nguyễn Hoàng đã cử các chuyên gia về AI, chuyển đổi số đến từ Veron, Công ty công nghệ trực thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, trực tiếp giảng dạy, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn thực hành cho học viên. Đồng thời giải đáp thắc mắc xuyên suốt khóa học, đồng hành cùng học viên trong các hoạt động nhóm và cá nhân. Khóa học có sự tham gia của của TS Dương Văn Thịnh, Phó chủ tịch Veron Group, chuyên gia hàng đầu có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy về AI và dữ liệu.

Ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

(NLĐO)- AI sẽ hỗ trợ tối ưu hóa quá trình dạy và học, giúp người học ngoại ngữ rút ngắn khoảng cách tiếp cận tiếng Anh

