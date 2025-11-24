Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát

Mục tiêu hướng đến phương thức "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu" bảo đảm khách quan, minh bạch và kịp thời.

Đó là yêu cầu của lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương trong việc tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo Điều lệ Đảng. Những chỉ đạo này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương đã thực hiện.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo được ông Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương - công bố tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức ngày 21-11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao năm 2025.

Các đơn vị này đã chủ động thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra của Đảng; quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng theo quy định... Việc giám sát thường xuyên bao phủ 100% tổ chức Đảng và người đứng đầu; ứng dụng phần mềm nghiệp vụ giúp cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo.

Các đơn vị nêu trên đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng, 19 đảng viên; kết luận vi phạm tại 2 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 8 đảng viên... Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực tự soi, tự sửa trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương cũng nhận xét một số cấp ủy chậm ban hành chương trình kiểm tra; chất lượng giám sát chưa đồng đều; việc chuyển đổi số ở vài đơn vị còn chậm... Đây cũng chính là những nội dung cần có các giải pháp đột phá để khắc phục trong chương trình hành động năm 2026.

Trước đó, chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 19-12-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm trên nguyên tắc "có sai phạm thì phải kết luận, xử lý", "không vùng cấm, không ngoại lệ"; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện thật tốt việc tự kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị; kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm nguyên tắc, phương pháp, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...