Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát

Minh Khôi (TP HCM)

Chuyển từ "bị động" sang "chủ động"; quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm kiểm tra, giám sát để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

Mục tiêu hướng đến phương thức "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu" bảo đảm khách quan, minh bạch và kịp thời.

Đó là yêu cầu của lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương trong việc tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo Điều lệ Đảng. Những chỉ đạo này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương đã thực hiện.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát - Ảnh 1.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo được ông Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương - công bố tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức ngày 21-11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao năm 2025.

Các đơn vị này đã chủ động thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra của Đảng; quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng theo quy định... Việc giám sát thường xuyên bao phủ 100% tổ chức Đảng và người đứng đầu; ứng dụng phần mềm nghiệp vụ giúp cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo.

Các đơn vị nêu trên đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng, 19 đảng viên; kết luận vi phạm tại 2 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 8 đảng viên... Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực tự soi, tự sửa trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương cũng nhận xét một số cấp ủy chậm ban hành chương trình kiểm tra; chất lượng giám sát chưa đồng đều; việc chuyển đổi số ở vài đơn vị còn chậm... Đây cũng chính là những nội dung cần có các giải pháp đột phá để khắc phục trong chương trình hành động năm 2026.

Trước đó, chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 19-12-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm trên nguyên tắc "có sai phạm thì phải kết luận, xử lý", "không vùng cấm, không ngoại lệ"; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện thật tốt việc tự kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị; kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm nguyên tắc, phương pháp, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo