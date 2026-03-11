Đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu lý luận

Ngày 10-3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia phản biện, thẩm định các đề án lớn

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Lê Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng. Hội đồng Lý luận Trung ương còn có 34 Ủy viên không chuyên trách.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới, chúc Hội đồng hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương gánh vác nhiều trọng trách. Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, công tác lý luận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính lý luận góp phần hình thành nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động của Đảng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, lộ trình, bước đi trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phát triển đất nước.

"Hội đồng cũng cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vì vậy, Hội đồng cần chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn của đất nước cũng như từ những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, chú trọng tham gia tích cực vào quá trình phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa để công tác lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu và thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.Ảnh: HIỀN HÒA

Lan tỏa giá trị lý luận thực tiễn

Theo Tổng Bí thư, Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng. "Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận toàn diện và tổng kết thực tiễn sâu sắc, các văn kiện của Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ mà còn định hình tầm nhìn chiến lược cho sự lãnh đạo của Đảng, của sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới" - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai thật tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng. Công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói riêng cần được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương pháp.

Hội đồng phát huy vai trò là trung tâm tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới trí thức, tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, phát huy các hình thức hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên kết quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại về mặt lý luận, mở rộng các hoạt động trao đổi lý luận, đối thoại chính sách với các Đảng Cộng sản, các đảng cầm quyền, các tổ chức nghiên cứu trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống và kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong nhiều nhiệm kỳ, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho lý luận thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Chỉ rõ nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn tới Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công tác lý luận của Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương, tin tưởng giao cho ông trọng trách Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, đồng thời chỉ rõ những định hướng, những trọng tâm, những nhiệm vụ ưu tiên của Hội đồng trong giai đoạn tới.



