Đổi mới phương thức tổ chức Đại hội Đảng bộ phường - xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

Đổi mới phương thức tổ chức Đại hội Đảng bộ phường - xã

LÊ VĨNH

Nhiều địa phương tại TP HCM chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại khi tổ chức Đại hội Đảng bộ phường - xã và quá trình lãnh đạo, điều hành lẫn phục vụ người dân

Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hưng, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Võ Thị Ngọc Thủy, Chi bộ Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, tỏ ra bất ngờ với robot lễ tân tại đây.

Thiết thực, hiện đại

Khi chị Võ Thị Ngọc Thủy đưa thẻ đại biểu có gắn mã QR của mình ra, robot lễ tân tiến hành điểm danh và phát ra lời chào: "Chào mừng đại biểu Võ Thị Ngọc Thủy về tham dự đại hội".

"Tại những sự kiện khác, đại biểu phải xếp hàng và điểm danh trực tiếp với người phụ trách, tốn nhiều thời gian. Với robot này, việc điểm danh diễn ra nhanh chóng, chính xác, giúp không khí Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường trở nên trang trọng, hiện đại nhưng cũng thân thiện, gần gũi" - chị Thủy nhận xét.

Đổi mới phương thức tổ chức Đại hội Đảng bộ phường - xã - Ảnh 1.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa điểm danh bằng ứng dụng “Giải pháp Đại hội Đảng” .Ảnh: THIỆN AN

Không chỉ điểm danh và chào mừng, robot lễ tân tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hưng còn được tích hợp nhiều chức năng khác, như cung cấp sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu, tra cứu các thông tin liên quan. Thậm chí, chỉ cần yêu cầu bằng lời nói, robot có thể dắt đại biểu đến khu vực thang máy.

Trong khi đó, phường An Lạc, TP HCM đã ra mắt website để người dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Với website này, người dân có thể đọc toàn văn lẫn tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Các nội dung quan trọng như: chủ đề đại hội, kết quả nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới... được trình bày dưới dạng đồ họa (infographic) rất sinh động, giúp người dân dễ dàng theo dõi, nắm bắt nội dung.

Website này còn có mục để người dân gửi ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội. Website sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp, phân nhóm theo từng lĩnh vực và thống kê dưới dạng biểu đồ.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu cho biết phường đã thực hiện nhiều giải pháp để đưa dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường tiếp cận rộng rãi người dân. Bên cạnh phương pháp truyền thống, phường còn áp dụng cách làm hiện đại với việc xây dựng nền tảng trực tuyến để người dân đọc và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Người dân đặc biệt quan tâm hệ thống chỉ tiêu và các giải pháp mà phường đề ra trong nhiệm kỳ tới. Do đó, website chú trọng trình bày các nội dung này để người dân theo dõi.

"Đại hội không giấy"

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bàn Cờ, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương cũng đưa 5 robot vào phục vụ.

Các robot này đã múa minh họa ca khúc "Phường Bàn Cờ sáng mãi niềm tin", tạo không khí tươi vui, mới mẻ cho đại hội. Bên cạnh đó, đại biểu có thể biểu quyết qua các phần mềm được tích hợp trên máy tính bảng, do Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ phường cung cấp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng mang đậm nét hiện đại khi sử dụng ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trong khâu tổ chức. Các đại biểu đã dùng ứng dụng này trong việc điểm danh bằng công nghệ số, tra cứu văn kiện, tài liệu Đại hội Đảng bộ phường; đăng ký phát biểu, theo dõi tin tức về đại hội…

Trước đại hội, Đảng ủy phường Xuân Hòa đã triển khai cung cấp mã QR đến 234 đại biểu chính thức, dùng đăng nhập trên các thiết bị cá nhân để xem và góp ý văn kiện. Phần mềm đã trợ giúp thiết thực công tác điều hành đại hội, từ việc tự động tổng hợp chính xác, kịp thời kết quả biểu quyết, đến tiếp nhận nhanh chóng các loại báo cáo kết quả theo mẫu điểm danh đại biểu.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa - cho biết việc triển khai ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" là kết quả từ sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tổ chức đại hội. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, Đảng ủy phường đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, việc thực hiện ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 02 của Thành ủy TP HCM. Đây cũng là bước đầu trong tiến trình hiện thực hóa định hướng xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

"Qua giải pháp này, mọi khâu tổ chức được số hóa toàn diện, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu giấy tờ, nâng cao tính công khai, minh bạch và chính xác. Ý tưởng triển khai "đại hội không giấy" đã trở thành hiện thực từ sự quyết tâm thực hiện với phương pháp khoa học trong chuẩn bị dữ liệu, khẩn trương với thời gian rất ngắn" - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhấn mạnh. 

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, việc phường Xuân Hòa áp dụng ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" thể hiện quyết tâm khẳng định chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà còn là công cụ tất yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực - hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hướng tới phục vụ nhân dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, chất lượng hơn.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa nhìn nhận thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng những giải pháp công nghệ, góp phần giúp hoạt động lãnh đạo của Đảng ngày càng hiện đại, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo