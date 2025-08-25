Đổi mới phương thức tổ chức Đại hội Đảng bộ phường - xã

Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hưng, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Võ Thị Ngọc Thủy, Chi bộ Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, tỏ ra bất ngờ với robot lễ tân tại đây.

Thiết thực, hiện đại

Khi chị Võ Thị Ngọc Thủy đưa thẻ đại biểu có gắn mã QR của mình ra, robot lễ tân tiến hành điểm danh và phát ra lời chào: "Chào mừng đại biểu Võ Thị Ngọc Thủy về tham dự đại hội".

"Tại những sự kiện khác, đại biểu phải xếp hàng và điểm danh trực tiếp với người phụ trách, tốn nhiều thời gian. Với robot này, việc điểm danh diễn ra nhanh chóng, chính xác, giúp không khí Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường trở nên trang trọng, hiện đại nhưng cũng thân thiện, gần gũi" - chị Thủy nhận xét.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa điểm danh bằng ứng dụng “Giải pháp Đại hội Đảng” .Ảnh: THIỆN AN

Không chỉ điểm danh và chào mừng, robot lễ tân tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hưng còn được tích hợp nhiều chức năng khác, như cung cấp sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu, tra cứu các thông tin liên quan. Thậm chí, chỉ cần yêu cầu bằng lời nói, robot có thể dắt đại biểu đến khu vực thang máy.

Trong khi đó, phường An Lạc, TP HCM đã ra mắt website để người dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Với website này, người dân có thể đọc toàn văn lẫn tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Các nội dung quan trọng như: chủ đề đại hội, kết quả nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới... được trình bày dưới dạng đồ họa (infographic) rất sinh động, giúp người dân dễ dàng theo dõi, nắm bắt nội dung.

Website này còn có mục để người dân gửi ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội. Website sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp, phân nhóm theo từng lĩnh vực và thống kê dưới dạng biểu đồ.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu cho biết phường đã thực hiện nhiều giải pháp để đưa dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường tiếp cận rộng rãi người dân. Bên cạnh phương pháp truyền thống, phường còn áp dụng cách làm hiện đại với việc xây dựng nền tảng trực tuyến để người dân đọc và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Người dân đặc biệt quan tâm hệ thống chỉ tiêu và các giải pháp mà phường đề ra trong nhiệm kỳ tới. Do đó, website chú trọng trình bày các nội dung này để người dân theo dõi.

"Đại hội không giấy"

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bàn Cờ, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương cũng đưa 5 robot vào phục vụ.

Các robot này đã múa minh họa ca khúc "Phường Bàn Cờ sáng mãi niềm tin", tạo không khí tươi vui, mới mẻ cho đại hội. Bên cạnh đó, đại biểu có thể biểu quyết qua các phần mềm được tích hợp trên máy tính bảng, do Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ phường cung cấp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng mang đậm nét hiện đại khi sử dụng ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trong khâu tổ chức. Các đại biểu đã dùng ứng dụng này trong việc điểm danh bằng công nghệ số, tra cứu văn kiện, tài liệu Đại hội Đảng bộ phường; đăng ký phát biểu, theo dõi tin tức về đại hội…

Trước đại hội, Đảng ủy phường Xuân Hòa đã triển khai cung cấp mã QR đến 234 đại biểu chính thức, dùng đăng nhập trên các thiết bị cá nhân để xem và góp ý văn kiện. Phần mềm đã trợ giúp thiết thực công tác điều hành đại hội, từ việc tự động tổng hợp chính xác, kịp thời kết quả biểu quyết, đến tiếp nhận nhanh chóng các loại báo cáo kết quả theo mẫu điểm danh đại biểu.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa - cho biết việc triển khai ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" là kết quả từ sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tổ chức đại hội. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, Đảng ủy phường đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, việc thực hiện ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 02 của Thành ủy TP HCM. Đây cũng là bước đầu trong tiến trình hiện thực hóa định hướng xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

"Qua giải pháp này, mọi khâu tổ chức được số hóa toàn diện, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu giấy tờ, nâng cao tính công khai, minh bạch và chính xác. Ý tưởng triển khai "đại hội không giấy" đã trở thành hiện thực từ sự quyết tâm thực hiện với phương pháp khoa học trong chuẩn bị dữ liệu, khẩn trương với thời gian rất ngắn" - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, việc phường Xuân Hòa áp dụng ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" thể hiện quyết tâm khẳng định chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà còn là công cụ tất yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực - hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hướng tới phục vụ nhân dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, chất lượng hơn. Lãnh đạo phường Xuân Hòa nhìn nhận thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng những giải pháp công nghệ, góp phần giúp hoạt động lãnh đạo của Đảng ngày càng hiện đại, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.



