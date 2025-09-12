Đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quốc hội cần tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Sáng 11-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, với sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội ngày 11-9. Ảnh: TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quốc hội cần tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận; tiếp tục nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội theo mô hình mới.

Đảng bộ Quốc hội cần tích cực, khẩn trương cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng, nhất là việc xây dựng, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Bộ Chính trị trong một số lĩnh vực được ban hành gần đây, thành cơ chế, chính sách pháp luật để thực thi trên thực tế. Đảng bộ Quốc hội cần kịp thời phản ánh, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng đất nước nhằm góp phần vào việc định hướng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chủ trì, phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử và Đề án phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đảng bộ Quốc hội cần lãnh đạo thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp; thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá"; tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Quốc hội cần lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện tốt chức năng giám sát và dân nguyện; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội...