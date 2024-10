Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 sẽ làm việc trong 28,5 ngày, khai mạc vào 21-10 và dự kiến bế mạc ngày 30-11. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 21-10 đến 13-11 và đợt 2 từ ngày 20 đến 30-11.



Về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng đã ban hành 15 văn bản đôn đốc các bộ, ngành chuẩn bị sớm hồ sơ, tài liệu trình QH tại kỳ họp thứ 8. Ngoài ra, còn một số tài liệu liên quan đến các dự án luật, dự án chủ trương đầu tư đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị tài liệu đến thời điểm này đã có nhiều bước tiến bộ; số tài liệu đã tiếp nhận là 120/150 tài liệu, cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan liên quan. Chủ tịch QH giao Ban Công tác đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự; Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại trong thời gian diễn ra kỳ họp. Theo Chủ tịch QH, kỳ họp thứ 8 sẽ làm việc trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không luật hóa nghị định, thông tư, để từng bước nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 38 ngày 14-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về dự án Luật Dữ liệu. Tờ trình dự án Luật Dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày. Theo đó, việc xây dựng dự án luật nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển kinh tế - xã hội và phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Theo báo cáo thẩm tra dự án luật do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Dữ liệu. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy nội dung của dự thảo luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có những dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để xác định nội dung chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.