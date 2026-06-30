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Quốc tế

Đối ngoại qua lớp khẩu trang y tế

Xuân Mai

15 năm công tác tại Ban Quốc tế - Đối ngoại của Báo Người Lao Động là chặng đường đủ dài để tôi trải nghiệm nhiều khía cạnh của nghề báo.

Tôi đã thực hiện hàng ngàn bài viết, tiếp xúc với vô số nhân vật từ nhiều quốc gia. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình tác nghiệp, dấu ấn để lại sự khác biệt rõ nét nhất lại diễn ra vào tháng 12-2021. Đó là giai đoạn TP HCM trải qua những tháng ngày căng thẳng của đại dịch COVID-19. Giữa lúc các biện pháp phòng chống dịch được siết chặt, tôi thực hiện một loạt bài phỏng vấn với 3 nhà ngoại giao đương nhiệm khi ấy: Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser và Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM Timur Sadykov.

Trong báo chí, việc quan sát nét mặt, cử chỉ và những động tác như bắt tay đóng vai trò rất quan trọng để tạo sự kết nối. Dịch bệnh buộc chúng tôi gác lại toàn bộ thói quen tác nghiệp. Các cuộc phỏng vấn tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch là giữ khoảng cách an toàn tối đa, chào hỏi cũng chỉ là những cái cúi đầu từ xa. Phải trao đổi những vấn đề vĩ mô qua lớp khẩu trang y tế và ở khoảng cách xa hơn mức bình thường mang lại cảm giác khá lạ lẫm, tĩnh lặng và có phần khô khan.

Đối ngoại qua lớp khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Phóng viên Xuân Mai phỏng vấn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM Watanabe Nobuhiro vào tháng 12-2021. Ảnh: QUỐC THẮNG

Bất chấp những "xa cách" ấy, cuộc phỏng vấn vẫn đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm mang tính thời sự cao nhất: Chính sách "ngoại giao vắc-xin", viện trợ y tế kịp thời mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, cũng như chiến lược ứng phó đại dịch. Các cuộc trao đổi còn mở ra những đánh giá khách quan về triển vọng hợp tác song phương, các phương án phục hồi kinh tế và thương mại sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Loạt bài phỏng vấn 3 vị tổng lãnh sự nhận về phản hồi tích cực nhờ bám sát tính thời sự và có chiều sâu thông tin. Sự nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh tác nghiệp khắc nghiệt lúc bấy giờ đã giúp tôi trở thành 1 trong 30 gương mặt phóng viên, biên tập viên trẻ đạt Giải thưởng "Ngòi bút trẻ" khối Dân - Chính - Đảng TP HCM năm 2022! Nhìn lại 15 năm làm việc, tôi nhận ra giá trị cốt lõi của nghề không nằm ở những mỹ từ bay bổng, mà ở khả năng bám sát thực tế, đưa tin khách quan và bảo đảm dòng chảy thông tin không bị đứt gãy, ngay cả khi mọi thứ xung quanh bị giới hạn bởi những lằn ranh cách ly.

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