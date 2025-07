Đội pháo hoa Bộ Quốc phòng dùng 7.000 quả pháo trong đêm chung kết DIFF 2025

Z121 Vina Pyrotech sẽ mang đến đêm chung kết DIFF 2025 màn trình diễn mang tên "Message of Peace – Thông điệp hòa bình". Sử dụng khoảng 7.000 quả pháo, đội đại diện nước chủ nhà kỳ vọng tạo nên một bản giao hưởng ánh sáng khắc họa rõ nét tinh thần hòa bình và phát triển trong thời đại mới.



Việc lắp đặt pháo, cài đặt hiệu ứng của 2 đội sẽ hoàn tất trong ngày 10-7

Tác phẩm được chia thành 4 chương, mở đầu bằng giai điệu sôi động khắc họa Đà Nẵng phát triển năng động. Chương hai sử dụng tông pháo đỏ - vàng, tái hiện lịch sử oai hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Chương ba chuyển sang sắc xanh – tím, thể hiện khát vọng đổi mới và tinh thần vươn lên. Cao trào diễn ra ở chương cuối khi âm nhạc và ánh sáng hòa quyện, khẳng định rằng hòa bình là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Danh sách nhạc nền được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm các bản quốc tế như "Centuries", "Fireworks", "The Nights", "Pirates of the Caribbean" và nhạc Việt như "Hào khí Việt Nam", "Khát vọng hòa bình". Đặc biệt, hiệu ứng pháo hoa cao trào sẽ đồng loạt tỏa sáng trên nền ca khúc "Khát vọng hòa bình" – từng vang lên tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Jiangxi Yangfeng, đại diện Trung Quốc chọn chủ đề "A Shining Pearl – The City of Tomorrow" (Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai), gửi lời tri ân tới Đà Nẵng bằng một màn trình diễn giàu cảm xúc và công nghệ.



Đội Trung Quốc cho hay sẽ sử dụng chất liệu âm nhạc mới cũng như những kỹ thuật bắn pháo độc đáo trong đêm chung kết

Không đi theo lối mòn trình diễn truyền thống, đội pháo hoa Trung Quốc bất ngờ chọn đến 10 ca khúc cho phần trình diễn chung kết, thay vì sử dụng một bản duy nhất như vòng loại. Đáng chú ý, trong danh sách có ca khúc Việt "Bắc Bling", một bản nhạc trẻ đang gây sốt, thể hiện sự cởi mở văn hóa và tinh thần hội nhập.

Loạt ca khúc quốc tế như "The Final Countdown", "Legacy of Six", "Promise of Hope" tạo nên mạch âm nhạc dẫn dắt khán giả từ hiện thực tới những viễn cảnh tương lai, từ Đà Nẵng hôm nay đến thành phố đổi mới, sáng tạo của ngày mai.

Z121 Vina Pyrotech, hay còn gọi là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), là đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và trình diễn pháo hoa tại Việt Nam, với hơn 50 năm hoạt động và nhiều thành tích tại các sự kiện tầm quốc gia.

Đội Jiangxi Yanfeng là Á quân DIFF 2024, trở lại mùa giải năm nay với quyết tâm chinh phục ngôi vô địch. Trong vòng loại tối 14-6, đội Trung Quốc ghi dấu ấn qua màn trình diễn ấn tượng mang tên "Tây Du Ký ngoại truyện".