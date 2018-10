Cuộc săn lùng tên trộm cùng lúc phá 2 két sắt khoắng tiền tỉ

06/10/2018 09:20

Gần 2 tháng ròng rã truy tìm, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng nghiệp vụ khác, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mới tìm ra thủ phạm của một vụ trộm “khủng” ở TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.



Một cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kể lại, dịp nghỉ lễ 30-4-2017, gia đình bà T.T.C. (ngụ xã Suối Tre, TX.Long Khánh) đi chơi xa về đến nhà thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà, phá 2 két sắt lấy sạch tiền, vàng với tổng trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Phá két sắt giữa ban ngày

Nhận được tin báo về vụ trộm lớn xảy ra trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự cử trinh sát đến hiện trường điều tra. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, các trinh sát xác định kẻ trộm đã rất công phu và mất rất nhiều thời gian mới thực hiện xong vụ trộm này. Kẻ trộm đã phá cửa thông gió từ nhà vệ sinh để đột nhập vào trong nhà bà C., dùng xà beng cạy cửa 2 phòng ngủ để tiếp cận két sắt. Tại đây, đối tượng sử dụng xà beng cạy phá két sắt lấy tài sản.

Đặc biệt, việc cạy phá thành công 2 két sắt vào ban ngày cho thấy tên trộm rất liều lĩnh. Để tránh bị phát hiện khi phá két sắt, kẻ gian dùng toàn bộ chăn, gối, nệm kê dưới két sắt. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng cũng tẩu thoát bằng cửa thông gió từ nhà vệ sinh.



Tại hiện trường ngổn ngang của vụ trộm, các trinh sát thu giữ 1 chiếc xà beng, 1 con dao, 1 cục đá. Đặc biệt có vết máu nghi là của đối tượng dính lại trong quá trình cạy phá, leo trèo. Những gì thu được tại hiện trường cho thấy quá trình gây án đối tượng đã để lại nhiều dấu vết có lợi cho công việc điều tra. Thế nhưng trên thực tế, việc truy tìm đối tượng không hề đơn giản.

Cuộc truy tìm vất vả

Theo nhận định của các trinh sát, để thực hiện vụ trộm ít nhất phải có 2 người tham gia. Đối tượng phải là người biết được đặc điểm, tình hình và hoàn cảnh của gia chủ thì mới chọn được thời điểm gia đình bà C. đi vắng để ra tay, từ đó nhận định rất có thể đối tượng gây án là người địa phương hoặc có quen biết với gia đình bị hại.

Từ nhận định trên, các trinh sát được lệnh vào cuộc xác minh các đối tượng tình nghi tại địa phương để sàng lọc. Trinh sát tham gia vụ án kể lại, sau gần nửa tháng tích cực điều tra, thông tin về kẻ gây án vẫn “bặt vô âm tín”. Trong khi đó, thông tin xác minh từ những đối tượng tình nghi ở địa phương đều không mang lại kết quả khả quan.

Lúc này các mũi trinh sát tiếp tục phân tích các hình ảnh camera an ninh thu được ở một số điểm gần hiện trường để xác minh. Sau nhiều ngày chắp nối những hình ảnh từ các camera an ninh ở xã Suối Tre, tổ trinh sát nhận diện được hình ảnh một người đàn ông khả nghi xuất hiện tại địa phương vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Mổ xẻ phân tích các hình ảnh này, trinh sát bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm đối tượng tình nghi bằng những tấm ảnh cắt từ camera an ninh.

“Chúng tôi phải dùng từng tấm ảnh nhỏ, đi gõ cửa từng nhà để mong tìm được thông tin về đối tượng trộm cắp. Sau rất nhiều ngày cần mẫn tìm kiếm cuối cùng anh em trinh sát bắt đầu có manh mối về đối tượng” - một trinh sát tham gia phá án kể lại.

Sau gần 2 tháng lần tìm, tổ trinh sát xác định đối tượng tình nghi là Lý Kim Long (29 tuổi, ngụ KP.1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom). Khi được các trinh sát mời về đồn công an địa phương để làm việc, Long tỏ ra bình tĩnh và phủ nhận toàn bộ những chất vấn của cán bộ điều tra. Tuy nhiên với rất nhiều chứng cứ thuyết phục được các điều tra viên đưa ra, Long đã thừa nhận mình là thủ phạm của vụ trộm táo tợn này.

Làm việc với công an, Long khai do có thời gian đi làm gần đó nên biết được nhà của bà C. có điều kiện kinh tế khá giả. Qua thăm dò biết ngày lễ 30-4-2017, gia đình bà C. đóng cửa đi chơi nên Long mua xà beng phá cửa đột nhập vào lấy trộm. Sau khi phá 2 két sắt, đối tượng này khai chỉ lấy được tổng số tiền, vàng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Trước những chứng cứ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Long về hành vi trộm cắp tài sản.





Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)