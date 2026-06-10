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Thời sự Chính trị

Đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai

Ng.Dương

Thành công của ASEAN trước hết phải được đo bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực

Chiều 9-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm được chia sẻ tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ASEAN đang trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với nhiều kỳ vọng và cơ hội phát triển mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, ưu tiên của ASEAN là duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những thành tựu đạt được trong gần 6 thập kỷ qua đã khẳng định giá trị bền vững của ASEAN, đó là đoàn kết, đồng thuận, vai trò trung tâm và cách tiếp cận bao trùm. Trên cơ sở đó, ASEAN cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường hiệu quả triển khai các cam kết chung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của ASEAN trước hết phải được đo bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hòa bình, ổn định và phát triển bền vững chỉ có thể được vun đắp trên cơ sở đoàn kết, đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác cùng có lợi. Đây cũng là tinh thần và động lực để Việt Nam khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN, với mong muốn tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai; góp phần bổ trợ cho các tiến trình hợp tác hiện có của ASEAN, đồng thời thúc đẩy tư duy đổi mới và hành động chung vì sự phát triển của khu vực.

Đại diện các đoàn tham dự AFF 2026 đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN của Việt Nam; cho rằng AFF đã trở thành một diễn đàn uy tín, cởi mở, bao trùm và có tính xây dựng, đóng góp tích cực cho quá trình hoạch định các định hướng phát triển dài hạn của ASEAN. Các đại biểu cũng đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam thể hiện qua các phát biểu nhất quán của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Diễn đàn Shangri-la, tại Đại học Thanh Hoa và tại Ban Thư ký ASEAN (năm 2025), minh chứng cho các đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam với hòa bình, đối thoại và hợp tác khu vực. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN tham dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ AFF 2026. 

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