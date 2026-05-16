Lao động

Đối thoại với công nhân ở Thanh Hóa: Cần thường xuyên tiếp nhận ý kiến gửi tỉnh giải quyết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đối thoại với công nhân, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công đoàn thường xuyên tiếp nhận ý kiến công nhân chuyển cấp trên xử lý kịp thời

Sáng 16-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân (CN), người lao động (NLĐ) năm 2026 trên địa bàn và được kết nối trực tuyến tới 41 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đối thoại với công nhân tại Thanh Hóa sáng nay 16-5

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, khẳng định hội nghị là diễn đàn dân chủ để CN, NLĐ trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội và môi trường lao động.

Theo ông Thành, đây không chỉ là hoạt động gặp gỡ đơn thuần mà còn là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn từ thực tiễn đời sống của NLĐ để các cấp, các ngành nhìn nhận rõ hơn những vấn đề đặt ra trong quan hệ lao động, việc làm, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đã có hơn 20 ý kiến của CN, NLĐ liên quan đến quyền lợi, môi trường làm việc và hạ tầng phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam nêu vấn đề khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, liệu có phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ lao động, tranh chấp lao động hoặc ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp hay không.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo Điều 211 Bộ luật Lao động năm 2019, trước đây trách nhiệm xử lý thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trách nhiệm xử lý các cuộc ngừng việc tập thể trái quy định sẽ thuộc Chủ tịch UBND cấp xã.

Còn CN Tạ Thị Thu Huệ, Công đoàn Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam lo lắng khi hiện nay một số doanh nghiệp (DN) đã thiếu đơn hàng, bắt đầu giãn việc, giảm giờ làm. "NLĐ chúng tôi rất lo nguy cơ mất việc hoặc thu nhập giảm sâu. Tỉnh có giải pháp gì để giữ việc làm ổn định cho công nhân"- chị Huệ nêu.

Ông Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam nêu câu hỏi tại hội nghị

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, tình trạng thiếu đơn hàng hiện mới xảy ra cục bộ ở một số DN, trong khi nhiều DN khác vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn để phục vụ sản xuất. "Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát tình hình sản xuất, quan hệ lao động tại DN. Khi có dấu hiệu cắt giảm lao động sẽ trực tiếp làm việc với DN để tìm giải pháp duy trì việc làm như giãn giờ làm, đào tạo lại lao động hoặc kết nối chuyển việc sang DN khác đang có nhu cầu tuyển dụng"- đại diện Sở Nội vụ thông tin.

Vấn đề chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài, nhận được nhiều sự quan tâm của CN, NLĐ tại hội nghị. Ông Lê Vạn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Gold cho rằng, nhiều DN nợ BHXH thời gian dài khiến NLĐ rất lo lắng vì quyền lợi bị ảnh hưởng. "CN, NLĐ chúng tôi mong muốn có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm"- ông Hiên nêu.

Đại diện BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường đôn đốc thu nộp, công khai DN chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thành lập các tổ công tác liên ngành trực tiếp làm việc với DN có dấu hiệu nợ, trốn đóng BHXH.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Cũng theo đại diện BHXH tỉnh Thanh Hóa, với các đơn vị cố tình vi phạm, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Công an, Thanh tra và các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xem xét xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Ngoài các ý kiến trên, còn rất nhiều ý kiến được CN, NLĐ gửi tới hội nghị như điều kiện làm việc, hạ tầng các khu công nghiệp, đặc biệt là đường sá đi lại xuống cấp...

Một điểm cầu trực tuyến tại điểm cầu phường Đông Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của CN, NLĐ khi nêu lên nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến việc làm, thu nhập, quan hệ lao động, nhà ở xã hội và đời sống sinh hoạt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Liêm, việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị củaNLĐ không thể chỉ chờ đến các cuộc đối thoại thường niên mà cần phối hợp thường xuyên, liên tục theo tuần, tháng, quý nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho CN, NLĐ.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao hỗ trợ kinh phí cho các mô hình “Không gian văn hóa công nhân”

"Hằng năm tổ chức hội nghị đối thoại một lần, tuy nhiên không phải chờ đến hội nghị mới tiếp nhận các kiến nghị, vướng mắc của NLĐ. Công đoàn cần thường xuyên tiếp nhận ý kiến của CN chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời"- ông Liêm nhấn mạnh.

Về những ý kiến của CN, NLĐ ông Liêm giao các sở, ngành nghiên cứu, trả lời bằng văn bản, những nội dung phức tạp sẽ được tiếp tục họp bàn để bảo đảm xử lý hiệu quả và sớm nhất.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao hỗ trợ 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 15 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho 20 CN, NLĐ khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mô hình không gian văn hóa" tại các Công đoàn cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân: Vì mục tiêu cao nhất là nhân dân được ấm no, hạnh phúc

