Đối tượng chích điện phụ nữ đi đường ở Long Thành đã bị bắt

(NLĐO) - Tối 27-3, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) xác định nghi can vụ dùng roi điện chích vào nạn nhân để cướp tài sản là Trần Văn Sơn (SN 1984, ngụ xã Đức Hoà Thượng) và Nguyễn Kim Thoa (SN 1991, ngụ xã An Thạnh, Bến Lức).