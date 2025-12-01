Ngày 1-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo công an, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30-11, đối tượng Nguyễn Tấn Thành điều khiển ô tô biển số 70A-413.38 đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1976 thì bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào ô tô của Thành.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Thành không phản ứng vẫn điều khiển xe đi về nhà của Thành (cách nhà chị Hạnh khoảng 2km). Khi về đến nhà thấy xe ô tô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục điều khiển xe đi đỗ xăng ở cửa hàng xăng dầu số 57 nhưng khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh, thì tiếp tục bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe.

Thành bực tức nên điều khiển xe đụng thẳng vào chị Hạnh và em ruột của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh năm 1983, khiến chị Sáu bị thương nặng, chị Hạnh may mắn tránh được.





Sau đó đối tượng Thành lùi xe lại tiếp tục chạy đụng vào người chị Hạnh lần thứ 2 nhưng chị Hạnh né được, Thành tiếp tục lùi xe ra đường Quốc lộ 22A rồi chạy đụng thẳng vào người chị Hạnh lần thứ 3 nhưng vướng vào 1 xe mô tô nên không trúng chị Hạnh.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ô tô chạy về hướng phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quay về nhà cất xe, rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô hiệu Sonic, biển số 70 C1- 403.83 để bỏ trốn.

Chị Bé Sáu được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng đến 11 giờ 50 phút cùng ngày thì tử vong.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện đối tượng đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý nên bắt giữ bàn giao Phòng PC02, Công an tỉnh Tây Ninh.

Camera ghi lại vụ việc

Quá trình làm việc, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Thành cho biết khoảng năm 2003 đối tượng kinh doanh mở Công ty nước suối ở Vương quốc Campuchia, trong thời gian kinh doanh đối tượng Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột tên Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1955 để mua đất và xây nhà ở.

Nhưng đến năm 2007, đối tượng Thành bị bà Hoa làm đơn thưa gửi Cảnh sát Campuchia về việc có hành vi đe doạ giết người (đe dọa giết bà Hoa), sau đó bị Cảnh sát Campuchia bắt điều tra. Sau đó Thành bị Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm tù về tội "Cố ý giết người", Thành ở 15 năm tù thì được giảm án.

Đến khoảng năm 2022, bà Hoa và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Nhưng khi Thành ra tù, bà Hoa và các chị, em không trả lại đất, nhà ở mà Thành đã gửi tiền về mua trước đó. Nên giữa Thành và các chị, em ruột trong gia đình mâu thuẫn cho đến nay.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương, chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.



