Thời sự

Đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang có 4 tiền án

K. Nam

(NLĐO) - Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang

Ngày 13-5, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã bắt quả tang đối tượng Lê Hùng Cường (SN 1980, trú phường Tây Nha Trang) về hành vi trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực công viên bãi biển Trần Phú.

Theo cơ quan công an, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự dọc tuyến biển, lực lượng chức năng phát hiện Cường có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Ít phút sau, lợi dụng lúc du khách đang tắm biển, không để ý tài sản cá nhân, Cường nhanh tay lấy trộm túi xách rồi bỏ chạy. Lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan.

Đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang có 4 tiền án - Ảnh 1.

Khống chế đối tượng trộm cắp tài sản du khách ở bãi biển Nha Trang

Qua xác minh, Cường có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về trộm cắp và gây mất an ninh trật tự.

Chiếc túi là tài sản của ông Le Serhii (SN 1985, quốc tịch Ukraine). Thời điểm xảy ra vụ việc, du khách này đang xuống bãi biển tắm. 

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 11 Pro, 1 tai nghe AirPods 2, 1 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ tiền Hàn Quốc mệnh giá 10.000 won cùng nhiều tài sản khác. Sau đó, chiếc túi đã được trao trả cho du khách.

Đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang có 4 tiền án - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Hùng Cường bị bắt quả tang trộm đồ của du khách

Trước đó, vào giữa tháng 4-2026, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của khách du lịch trên bãi biển Nha Trang. 

Nhóm này gồm Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Tuấn Tiến. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 9-4, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy 9 điện thoại thông minh và 400 USD của du khách.

Trước tình trạng trộm cắp tại các khu du lịch, lực lượng công an khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, hạn chế mang theo nhiều tài sản có giá trị khi tắm biển; đồng thời gửi tài sản tại các điểm trông giữ an toàn để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Thăng quân hàm cho trinh sát hình sự hy sinh khi đuổi bắt trộm

Thăng quân hàm cho trinh sát hình sự hy sinh khi đuổi bắt trộm

(NLĐO) - Sáng 26-11, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đại tá Lê Hồng Nam đã ký quyết định thăng cấp hàm cho trinh sát hình sự hy sinh khi làm nhiệm vụ.

"Hiệp sĩ" Nha Trang tuần tra, ra tay bắt trộm

(NLĐO)- Trên đường tuần tra lúc 3 giờ sáng, nhóm "hiệp sĩ" trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhóm thanh niên có dấu hiệu trộm cắp với nhiều đồ nghề đạo tặc

Chân dung 3 "hiệp sĩ" thương vong khi bắt trộm ở Sài Gòn

(NLĐO) - Nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, TP HCM hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn ngày chạy xe ôm, bán hàng rong..., đêm đi tuần để bắt trộm cướp.

    Thông báo