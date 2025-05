Đối tượng Nguyễn Minh Bảo tại cơ quan Công an

Ngày 20-5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Hải Thành, TP Đồng Hới bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Minh Bảo (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang).

Nguyễn Minh Bảo là nghi phạm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội "trộm cắp tài sản".

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Minh Bảo đang lẩn trốn tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành, TP Đồng Hới.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành xác minh, vây bắt thành công đối tượng mà không để xảy ra sự chống đối hay manh động nào.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, đồng thời phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để bàn giao đối tượng theo đúng quy định pháp luật.