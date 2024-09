Đôi vợ chồng mới cưới dành 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Trưa 24-9, đôi vợ chồng trẻ là anh Trần Ngọc Hưng (SN 1997) và chị Dương Thị Hiền Mai (SN 2000), ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã đến trụ sở Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc (ở 16F Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đóng góp số tiền 100 triệu đồng vào chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương".

Vợ chồng anh chị Hưng - Mai (bên trái) trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: Trần Huỳnh

Anh Hưng cho biết hai vợ chồng mới tổ chức hôn lễ được hơn 10 ngày. Đây là số tiền mừng cưới và tiết kiệm của hai vợ chồng dự định để mua sắm những vật dụng cần thiết, chăm lo cho tổ ấm và đi nghỉ tuần trăng mặt. Tuy nhiên, chứng kiến những tổn thất lớn do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra cho người dân các tỉnh miền Bắc, gia đình anh Hưng, chị Mai cảm thấy rất xót xa và mong muốn thông qua Báo Người Lao Động cùng chung tay sẻ chia, hỗ trợ những người gặp nạn trong thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tiếp nhận số tiền 100 triệu do vợ chồng anh Trần Ngọc Hưng và chị Dương Thị Hiền Mai ủng hộ đồng bào bị bão lụt, đồng thời bày tỏ cảm ơn, xúc động trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp và sự ủng hộ quý báu của đôi vợ chồng trẻ.

"Hai bạn mới lập gia đình, còn nhiều việc phải lo cho cuộc sống mới, cho tương lai nhưng đã dành sự sẻ chia thiết thực, quý báu để chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng"- đại diện Báo Người Lao Động chia sẻ.

Đại diện Báo Người Lao Động cho biết bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và đơn vị nhà nước tại các tỉnh miền Bắc. Hiện, công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra vẫn đang được các cấp, các ngành và người dân tập trung, khẩn trương triển khai.

Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia nhằm tiếp sức đồng bào các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, Báo Người Lao Động đã sớm kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ.

Ông Phạm Hồng Kỳ chia sẻ sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và quý báu của người dân, bạn đọc của Báo Người Lao Động tới các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lụt vừa qua

Anh Trần Ngọc Hưng và chị Dương Thị Hiền Mai mới kết hôn được hơn 10 ngày. Ảnh: NVCC

Đến nay, chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do Báo Người Lao Động phát động, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ, sạt lở đã nhận được tổng số tiền hơn 12,38 tỉ đồng.

Thời gian qua, phóng viên Báo Người Lao Động đã trực tiếp tới hiện trường, ghi nhận các hoàn cảnh khó khăn để trao kinh phí hỗ trợ. Cụ thể, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động đã trao 160 triệu đồng hỗ trợ 16 hộ gia đình ở Làng Nủ (Lào Cai); hỗ trợ gia đình có 3 người tử vong do sạt lở núi ở Yên Bái; hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu; hỗ trợ các nạn nhân ở Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ…

Ngoài việc hỗ trợ cấp bách các gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do bão số 3 và mưa lũ, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo cũng hỗ trợ, chia sẻ với những mất mát của các gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3.

Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong bão số 3 và mưa lũ

Đây đều là nguồn ủng hộ đã được các cá nhân, tổ chức khắp mọi miền đất nước gửi đến chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do Báo Người Lao Động phát động để ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất.



Hiện Báo Người Lao Động đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương lập kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ mang tính cấp bách, đồng thời mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững tại các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 3 và mưa lũ, xây dựng công trình dân sinh thiết yếu tại khu vực bị thiệt hại nặng, đồng thời hỗ trợ sinh kế góp phần đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, bảo đảm tương lai lâu dài.

Trong thời gian sớm nhất, Báo Người Lao Động trực tiếp triển khai các hoạt động chung tay tái thiết sau thiên tai và tạo sinh kế cho người dân tại một số địa phương bị thiệt hại nặng như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng…, như: xây mới một số điểm trường cùng tặng trang thiết bị - dụng cụ học tập, sách giáo khoa, hỗ trợ học bổng; xây lại nhà nhà ở bị lũ cuốn trôi; tặng cây - con giống, máy phát điện, máy bơm…; hỗ trợ ngư dân sửa chữa tàu thuyền và khôi phục sản xuất…

Báo Người Lao Động sẽ khảo sát, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm tại địa phương trong việc triển khai thực hiện, đồng thời giám sát chặt chẽ các phần việc nói trên, để các công trình, quà tặng bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời cho thấy toàn bộ kinh phí đóng góp của bạn đọc, nhà hảo tâm được phân bổ minh bạch, đúng địa chỉ, kịp thời và có ý nghĩa sử dụng lâu dài, căn cơ.

Đại diện Báo Người Lao Động khẳng định số tiền được hai vợ chồng anh Hưng, chị Mai gửi gắm qua chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" cũng như các nguồn bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ thời gian qua sẽ được Báo phối hợp với cơ quan chức năng chuyển kịp thời tới đúng những đối tượng được thụ hưởng.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc gượng dậy sau thiên tai, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ. Hãy chung tay cùng Báo Người Lao Động, MoMo và Zalopay để hướng về đồng bào đang gian khổ đối mặt với khó khăn sau cơn bão lịch sử này. Quyên góp qua các kênh của Báo Người Lao Động: - Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai. - Trụ sở Báo Người Lao Động: 123 -127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439. - Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

