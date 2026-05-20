Đón Amazing Summer rực rỡ với chuỗi trải nghiệm công nghệ và mua sắm độc đáo tại Gigamall

Khuấy đảo mùa hè bằng loạt hoạt động công nghệ tương tác và chuỗi workshop đa sắc màu tại Gigamall

Điểm nhấn khác biệt giúp Gigamall trở thành tâm điểm thu hút bậc nhất mùa hè này chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm tích hợp công nghệ hiện đại chưa từng có tại một trung tâm thương mại Việt Nam.

Vũ trụ giải trí công nghệ và chuỗi hoạt động hè rực rỡ sắc màu tại Gigamall

Các bạn nhỏ sẽ vô cùng ngỡ ngàng khi được chào đón và phục vụ bởi những "nhân viên đặc biệt" như robot làm kem thông minh AI Ice Cream Robot hay robot pha cà phê tự động AI Barista Coffee Robot đầy điêu luyện tại tầng 6 Gigamall. Đặc biệt, công nghệ Latte Art hiện đại tại đây sẽ mang đến trải nghiệm cá nhân hóa đầy bất ngờ, khi cho phép in trực tiếp bất kỳ hình ảnh cá nhân nào của bạn lên lớp bọt kem mịn màng một cách sắc nét và chân thực.

Không dừng lại ở đó, Gigamall sẽ mở ra hành trình thám hiểm tương tác đa tầng độc đáo mang tên "Scan The Future" kéo dài liên tục từ tầng hầm B1 lên đến tầng 8. Người chơi sẽ hóa thân thành các nhà thám hiểm tương lai, lần lượt quét mã QR trên mô hình động vật đáng yêu được bố trí khéo léo trước cửa các khu vui chơi, để tham gia giải đố thử thách kiến thức mùa hè và nhận về những đặc quyền quà tặng bất ngờ tại đích đến.

Để tiếp thêm năng lượng sôi động cho kỳ nghỉ dài cho các bạn nhỏ, chuỗi giải đấu thể thao công nghệ "Amazing Race Grand Prix" sẽ được tổ chức vào dịp cuối tuần tại các khu trò chơi thuộc công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế Gigaversal. Đây là sân chơi kịch tính nơi các em nhỏ, gia đình và nhóm bạn cùng nhau chinh phục các vòng thi mô phỏng đua xe F1, trình diễn vũ đạo tương tác Maimai, bắn cung kỹ thuật số hay thi đấu bowling đầy hào hứng...

Sân chơi vũ đạo và bắt trend sôi động Gigamall Amazing Summer Dance Challenge được thiết kế riêng cho các tài năng nhí và thế hệ Gen Z đam mê sáng tạo sẽ chính thức bùng nổ hè này. Thể lệ chi tiết cùng chuỗi phần thưởng hấp dẫn sẽ sớm được bật mí trên các kênh truyền thông của Gigamall trong thời gian tới.

Song song đó, chuỗi hoạt động workshop đa dạng dành cho trẻ em và các gia đình hứa hẹn mang lại một mùa hè đầy ắp trải nghiệm bổ ích. Nổi bật nhất là chuỗi workshop công nghệ đầy đột phá, giúp các bạn trẻ tự tay lập trình robot và tiếp cận tư duy khoa học máy tính một cách trực quan, sinh động nhất. Bên cạnh không gian công nghệ, chương trình còn mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm văn hóa và gắn kết gia đình ý nghĩa như Workshop Ngày gia đình 28-6 - Buffet hoa tô màu. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố vận động thể chất, tư duy công nghệ cao và các hoạt động trải nghiệm đa dạng không chỉ đem lại những tiếng cười sảng khoái mà còn biến những ngày nghỉ học trở nên vô cùng bổ ích cho thế hệ tương lai.

Tiếp nối chuỗi hoạt động rộn ràng của mùa xuân, không khí lễ hội hè mùa hè tại Gigamall bùng nổ và rực rỡ hơn nữa

Phiêu lưu siêu thực với chuyến bay xuyên không Fly Over The Jurassic World

Hệ sinh thái công nghệ giải trí Gigaversal tại tầng 6 tiếp tục chinh phục giác quan của các bé với siêu phẩm công nghệ bay siêu thực 12D+ mang tên Fly Over The Jurassic World - Bay Xuyên Kỷ Jura.

Tiếp nối sức nóng của các hành trình thám hiểm trước đó, phiên bản hoàn toàn mới này sẽ đưa người trải nghiệm quay ngược thời gian, dấn thân vào một cuộc đào thoát nghẹt thở giữa thế giới tiền sử hoang dã. Cơ chế vận động đa chiều của hệ thống ghế bay mang lại cảm giác tự do tuyệt đối như đang ngồi trên một chiếc phi thuyền thực thụ, nhấc bổng và chao lượn giữa không trung rộng lớn hay những vách đá hiểm trở. Tại đây, ranh giới giữa trải nghiệm giải trí và thực tại hoàn toàn tan biến.

Người chơi không chỉ nhìn thấy mà sẽ thực sự cảm thấy hơi lạnh của rừng rậm nguyên sinh, luồng gió mạnh lướt qua tai hay những cú rơi tự do đột ngột đầy kịch tính để né tránh cú vồ ngoạn mục của loài khủng long bạo chúa. "Bữa tiệc" đa giác quan sống động này được thiết lập nhờ sự đồng bộ hoàn hảo giữa hình ảnh 360 độ siêu thực, hệ thống âm thanh vòm đỉnh cao và các rung chấn theo thời gian thực, hứa hẹn khiến người xem phải nín thở vì quá chân thực.

Tiếp thêm sức nóng cho ngày Quốc tế Thiếu nhi, một bất ngờ siêu dễ thương đã được chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón các "nhà thám hiểm nhí". Chỉ cần sở hữu hóa đơn từ 200.000 đồng khi mua vé Bay Xuyên Kỷ Jura tại Fly Over The World, rồi nhanh tay khoe ảnh check-in rạng rỡ của bé tại khu vực cổng hành trình ngay dưới bài viết trên fanpage Gigamall, 50 bạn nhỏ đầu tiên sẽ rinh ngay những phần quà 1-6 cực kỳ xinh xắn. Đây chắc chắn là phần thưởng độc quyền cực oách cho lòng dũng cảm, giúp chuyến phiêu lưu dấn thân vào thế giới tiền sử của bé cùng gia đình tràn ngập tiếng cười và những kỷ niệm đáng nhớ.

Thỏa sức mua sắm ngày hè tại thiên đường thương hiệu Gigamall

Không chỉ dừng lại ở một thiên đường vui chơi giải trí công nghệ đỉnh cao, Gigamall còn khẳng định vị thế của một trung tâm mua sắm toàn diện và dẫn đầu xu hướng nhờ hệ sinh thái thương hiệu phong phú bậc nhất.

Tại đây, nhu cầu của mọi thế hệ trong gia đình đều được đáp ứng trọn vẹn với những không gian mua sắm hiện đại, đẳng cấp. Người tiêu dùng có thể thong thả trải nghiệm mua sắm nhu yếu phẩm chuẩn chất lượng tại đại siêu thị Co.opXtra (tầng 2 và 3 TTTM Gigamall) rộng lớn, định hình phong cách thời trang năng động tại cửa hàng thương hiệu quốc tế Uniqlo (tầng 1 TTTM Gigamall), hay lựa chọn những món phụ kiện tinh tế tại chuỗi trang sức cao cấp PNJ (tầng 1 TTTM Gigamall). Sự hiện diện đồng bộ của hàng loạt tên tuổi lớn từ thời trang, mỹ phẩm, gia dụng thông minh cho đến đồ chơi giải trí đã biến mỗi tầng lầu tại Gigamall thành một tọa độ mua sắm lý tưởng, mang lại trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế đầy thư thái và tiện nghi giữa ngày hè oi bức.

Đặc biệt, sảnh sự kiện tầng 1 của Gigamall dự kiến sẽ trở thành tọa độ mua sắm sầm uất bậc nhất thành phố với ngày hội Private Sale đổ bộ trong thời gian tới. Được thiết kế như một siêu sự kiện quy mô lớn dành riêng cho mùa hè này, chương trình hứa hẹn sẽ quy tụ hàng loạt thương hiệu danh tiếng, mang đến những ưu đãi cực sâu xuyên suốt giai đoạn cao điểm của mùa hè.

Đây được kỳ vọng là dịp mua sắm hoàn hảo, giúp các gia đình tối ưu hóa chi tiêu mà vẫn sở hữu được những sản phẩm chất lượng cao. Bên cạnh đó, để nhân đôi niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho mỗi hành trình mua sắm, với mỗi hóa đơn mua sắm tại các cửa hàng trong Gigamall hoặc hóa đơn vui chơi tại Gigaversal trị giá từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ được nhận ngay những phần quà co-brand độc quyền vô cùng xinh xắn.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GIGAMALL Địa chỉ: 240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP HCM Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 9 giờ 30 - 22 giờ. Thứ 7, CN và Ngày lễ: 9 giờ 00 - 22 giờ 00 Website: https://gigamall.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam



