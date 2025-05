Đón anh rể họ say rượu về, người đàn ông bị đâm chết

Ngày 3-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết rạng sáng cùng ngày, với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình và Công an xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương kịp thời bắt giữ Nguyễn Thiên Ninh (SN 1981, trú tại xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Thiên Ninh

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 2-5, Nguyễn Thiên Ninh uống rượu tại nhà bố đẻ và say rượu nên được anh N.Q.H. (SN 1980, trú tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, là em rể họ của Ninh) đưa về.

Sau khi được đưa về nhà, Ninh và anh H. xảy ra mâu thuẫn. Liền đó, Ninh dùng dao bầu đâm anh H. dẫn đến H bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương.

Đến khoảng 22 giờ, anh H. tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ninh lúc này đã bỏ trốn. Sau gần 6 giờ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thiên Ninh khi đang lẩn trốn tại khu vực vườn trống ở thôn Cao Bạt Đoài, xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra vụ án theo quy định pháp luật.