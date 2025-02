Đơn giản hóa thủ tục hành chính với "Sáng thứ tư không hẹn"

Sau gần 1 năm triển khai, mô hình "Sáng thứ tư không hẹn" do UBND phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (tiền thân là UBND phường An Hải Đông trước sáp nhập) đã thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trong việc phục vụ người dân.

Sáng thứ tư, bà Nguyễn Thị Tình (trú đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Nam) tất tả lên trụ sở UBND phường để làm giấy báo khai tử cho mẹ chồng. Là người rất sợ những rườm rà của thủ tục hành chính (TTHC), bà Tình rất bất ngờ khi cán bộ tư pháp - hộ tịch thông báo chỉ cần chờ một chút là có thể lấy kết quả ngay trong buổi sáng.

"Ngày trước tôi đi làm lại giấy khai sinh, cán bộ xác minh cả tuần mới có. Nay phường có mô hình "Sáng thứ tư không hẹn", giúp dân rất nhiều vì giấy tờ rất nhanh chóng. TTHC cũng trở nên dễ dàng, thân thiện hơn" - bà Tình phấn khởi nói.

"Sáng thứ tư không hẹn" là mô hình lựa chọn thực hiện sớm các TTHC có tần suất phát sinh nhiều, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Cụ thể là 7 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp bao gồm: cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp giấy xác nhận trạng thái hôn nhân (trừ các trường hợp phải xác minh); đăng ký khai tử; đăng ký kết nối; đăng ký khai sinh; chứng thực chữ ký; chứng thực bản sao từ bản gốc (sao y).

Theo mô hình này, trong các ngày thứ tư hằng tuần, các tổ chức hoặc cá nhân đến thực hiện 7 TTHC lĩnh vực tư pháp nói trên sẽ được tổ chức chuyên môn hướng dẫn giải quyết, quyết định ngay trong buổi sáng. Nhờ vậy, người dân không còn phải đi lại nhiều lần hay xử lý những hồ sơ cần lấy ngay để bổ sung hồ sơ cho thủ tục khác. Qua đó, mô hình giúp xác định được những lợi ích, tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, có thể đảm nhận trách nhiệm của cán bộ công chức khi quyết định TTHC.

UBND phường An Hải Nam tiếp tục thực hiện mô hình “Sáng thứ tư không hẹn” để phục vụ người dân

Lý giải nguyên nhân chọn sáng thứ tư để thực hiện, bà Trần Thị Nhâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Nam, cho hay do thứ hai và thứ sáu không hợp lý. "Thứ sáu nhiều người dân về quê hay đi công việc không lên giao dịch được. Còn thứ hai người dân dồn lên một lần, trong khi phường phải họp đầu tuần cũng rất khó. Trong các TTHC, nặng nhất là các thủ tục như khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân… vì có trường hợp cần xác minh phải mất 3 - 5 ngày. Giờ cán bộ xác minh hồ sơ trên phần mềm Bộ Tư pháp và bằng nhiều cách khác nhau để xong trong buổi sáng" - lãnh đạo UBND phường An Hải Nam lý giải.

Cũng theo UBND phường An Hải Nam, qua thống kê ban đầu, số hồ sơ giải quyết theo mô hình "Sáng thứ tư không hẹn" là 405 hồ sơ/một buổi, cao hơn bình quân hồ sơ xử lý một buổi là 85. Trong đó, có 137 hồ sơ được rút ngắn thời gian giải quyết trung bình 4 giờ/hồ sơ, tương ứng với 548 giờ làm việc được tiết kiệm. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát, đánh giá cụ thể, cố gắng nhân rộng mô hình "không hẹn" sang các buổi sáng khác trong tuần, bên cạnh thứ tư.