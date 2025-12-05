Đốn hạ 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đốn hạ 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hai người dân ở tỉnh Phú Thọ đã đột nhập rừng đặc dụng tại Thanh Hóa đốn hạ 3 cây gỗ quý, có tổng khối lượng hơn 5 m3

Ngày 5-12, tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý việc 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng bị chặt hạ.

Điều tra vụ chặt hạ 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường 3 cây gỗ quý bị đốn hạ trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Trước đó, qua công tác kiểm tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông phát hiện tại lô 38, khoảnh 2, tiểu khu 265, thôn Khuyn, xã Cổ Lũng (giáp ranh với xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thuộc khu vực rừng đặc dụng tự nhiên của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, có 3 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ.

Qua kiểm tra, ghi nhận thực tế, lực lượng kiểm lâm xác định có 1 cây gỗ trai lý (thuộc nhóm IIA, thuộc danh mục thực vật rừng, nguy cấp, quý hiếm), 2 cây de (thuộc nhóm IV), ước tính thiệt hại khoảng 5,198 m3 gỗ.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, xét thấy đây là vụ phá rừng có yếu tố hình sự, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã báo cáo cơ quan công an vào cuộc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 người đàn ông tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ là nghi phạm đốn hạ 3 cây gỗ quý trên.

Hiện, lực lượng công an, viện kiểm sát đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã tới khu vực rừng bị đốn hạ khám nghiệm hiện trường thu thập mẫu vật, triển khai đo đạc để gửi đến các cơ quan chức năng xác định khối lượng và chủng loại cây bị khai thác trái phép.

Hiện, vụ việc đang được lực lương chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Kiểm lâm đuổi bắt đối tượng cưa hạ gỗ quý trong VQG Yók Đôn

Kiểm lâm đuổi bắt đối tượng cưa hạ gỗ quý trong VQG Yók Đôn

(NLĐO) – Hai kiểm lâm đã truy đuổi và bắt giữ 1 trong 4 đối tượng đang cưa hạ 1 cây gỗ quý trong VQG Yók Đôn

Rủ nhau cưa gỗ quý cổ thụ, kiếm tiền tiêu Tết

(NLĐO) – Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau vào Vườn Quốc gia Yók Đôn khai thác cây giáng hương, một loại gỗ quý hiếm để bán lấy tiền tiêu Tết.

"Cõng" gỗ quý khỏi rừng, ông Hổ bị phạt 150 triệu đồng

(NLĐO) – Tài xế Nguyễn Mạnh Hổ bị phát hiện lái xe tải chở 301 lóng gỗ quý Gõ Mật (hay còn gọi là Gụ Mật) không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa rừng đặc dụng phá rừng khu bảo tồn thiên nhiên gỗ quý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đốn hạ gỗ quý trai lý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo