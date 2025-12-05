Đốn hạ 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng ở Thanh Hóa

Ngày 5-12, tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý việc 3 cây gỗ quý trong rừng đặc dụng bị chặt hạ.

Hiện trường 3 cây gỗ quý bị đốn hạ trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Trước đó, qua công tác kiểm tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông phát hiện tại lô 38, khoảnh 2, tiểu khu 265, thôn Khuyn, xã Cổ Lũng (giáp ranh với xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thuộc khu vực rừng đặc dụng tự nhiên của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, có 3 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ.

Qua kiểm tra, ghi nhận thực tế, lực lượng kiểm lâm xác định có 1 cây gỗ trai lý (thuộc nhóm IIA, thuộc danh mục thực vật rừng, nguy cấp, quý hiếm), 2 cây de (thuộc nhóm IV), ước tính thiệt hại khoảng 5,198 m3 gỗ.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, xét thấy đây là vụ phá rừng có yếu tố hình sự, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã báo cáo cơ quan công an vào cuộc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 người đàn ông tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ là nghi phạm đốn hạ 3 cây gỗ quý trên.

Hiện, lực lượng công an, viện kiểm sát đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã tới khu vực rừng bị đốn hạ khám nghiệm hiện trường thu thập mẫu vật, triển khai đo đạc để gửi đến các cơ quan chức năng xác định khối lượng và chủng loại cây bị khai thác trái phép.

Hiện, vụ việc đang được lực lương chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.