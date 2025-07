Dồn sức phòng chống bão số 3

Ngày 20-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ và hơn 1.700 xã, phường về công tác chủ động ứng phó bão số 3.

Dự báo bão đổ bộ đất liền từ Bắc Bộ đến Nghệ An

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo bão số 3 sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ vào chiều 21-7 với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Ngày 22-7, bão số 3 đổ bộ vào đất liền, khu vực từ Bắc Bộ đến Nghệ An.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do phạm vi ảnh hưởng của bão số 3 rộng, lệch Tây và Nam nên hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu tác động.

Từ tối 21-7, trên đất liền ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các tỉnh, thành ven biển Bắc Bộ cấm biển từ 10 giờ ngày 21-7, khu vực Bắc Trung Bộ từ 14 giờ ngày 21-7. Đặc biệt, đêm 21-7, rạng sáng 22-7 cần hoàn thành các biện pháp phòng chống bão ở khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Dự báo bão số 3 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ ngày 21-7. Trong đó, ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, thời gian mưa từ ngày 21 đến 23-7, lượng mưa 200 - 350 mm, có nơi trên 600 mm. Các địa phương này có thể xảy ra mưa cường suất lớn, với 150-200 mm/3 giờ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về công tác chủ động ứng phó bão số 3. Ảnh: MINH KHÔI

Tại Quảng Ninh, lãnh đạo địa phương cho biết đã ban hành lệnh cấm biển từ 11 giờ ngày 20-7, yêu cầu các tàu thuyền khai thác hải sản, tàu du lịch khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. UBND tỉnh Quảng Ninh đã phân công các lãnh đạo đến các địa bàn xung yếu trực tiếp chỉ đạo phòng tránh bão. Địa phương đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch, khu nuôi trồng và khai thác thủy sản, khu vực sông suối và các mỏ than.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã huy động các đoàn công tác xuống cơ sở, sẵn sàng phương án di dời gần 170.000 dân khi có báo động đỏ, thành lập 166 tổ xung kích tại 166 xã, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền và vùng nuôi trồng thủy sản. Nghệ An cũng đã kiểm soát toàn bộ tàu thuyền trên biển, bảo đảm an toàn 1.061 hồ đập, chuẩn bị phương án phòng sạt lở ở vùng núi và bảo đảm thông tin thông suốt tại 121 xã.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy trong phòng chống thiên tai phải thực hiện theo phương châm "một người chỉ huy thống nhất tại chỗ". Các lực lượng làm nhiệm vụ, kể cả từ Trung ương tăng cường, cũng phải đặt dưới sự điều hành trực tiếp của chính quyền địa phương.

Khẩn cấp ứng phó

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 3 rất mạnh. Do đó, cần huy động đầy đủ lực lượng từ Trung ương và địa phương, thống nhất hành động khẩn cấp ngay sau cuộc họp để kịp thời phòng tránh và ứng phó hiệu quả với bão.

"Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành phố cần rà soát và đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặc biệt là trước cơn bão sắp tới, nhằm bảo đảm bộ máy sau sáp nhập hoạt động hiệu quả, đồng bộ trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác phòng chống lụt bão" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công tác dự báo phải luôn sẵn sàng, chủ động trên cơ sở khoa học, tuyệt đối không chủ quan. Ngoài việc đưa ra các số liệu chuyên môn và thuật ngữ kỹ thuật, cần diễn giải rõ ràng, dễ hiểu để người dân nắm được cụ thể. "Gió mạnh đến mức nào thì cây có thể đổ, nhà cấp 4 có thể tốc mái, người ra đường có thể bị gió cuốn, phương tiện giao thông có thể bị thổi bay... Có như vậy người dân mới hình dung rõ mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh" - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, nhà bè đơn sơ, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tính toán kỹ lưỡng phương án cưỡng chế sơ tán nếu cần thiết, bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền xã phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm yêu cầu và để xảy ra thiệt hại về người, tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò điều hành tại chỗ thông qua cơ chế rõ ràng, linh hoạt của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, tỉnh. Những khu vực vượt quá khả năng, địa phương cần chủ động báo cáo sớm, đầy đủ, trung thực về thực trạng lực lượng, cơ sở hạ tầng... để có phương án điều phối từ Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT...) khẩn trương kiểm tra kết nối hệ thống thông tin tại các khu vực có nguy cơ bị cô lập cao khi mưa bão. Các đơn vị không để lặp lại tình trạng mất liên lạc hay đứt gãy thông tin chỉ đạo như trong các tình huống thiên tai trước đây, nhất là tại các khu vực miền núi và vùng ven biển.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề nghị các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, hiệp đồng, thông tin liên lạc và xử lý tình huống nhanh, chính xác, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp.