Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 và thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau", Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần cùng chính quyền tỉnh Tiền Giang giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang tổ chức, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi đã đóng góp ủng hộ 3,5 tỉ đồng nhằm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh nhà.

Ông Trương Văn Đoàn (phải), Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang, trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại lễ phát động

Tại hội nghị tổng kết công tác vận động quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội năm 2023; phát động tháng cao điểm vì người nghèo, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã vinh dự được UBND tỉnh Tiền Giang khen tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt cao điểm này, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao 39 nhà đại đoàn kết cho những những gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Trong đó, thị xã Cai Lậy 8 căn, huyện Châu Thành 9 căn, huyện Chợ Gạo 10 căn và huyện Gò Công Đông 12 căn. Mỗi căn nhà được Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Những căn nhà xiêu vẹo, xập xệ được thay bằng những ngôi nhà "3 cứng" vững chãi trước nắng mưa đã mang đến những giọt nước mắt hạnh phúc cho mọi thành viên trong các gia đình khi nhận được hỗ trợ.

Từ khi nhận được nhà mới, các gia đình bước sang trang mới trong cuộc đời, an cư lạc nghiệp, an tâm mưu sinh kiếm tiền cải thiện cuộc sống gia đình. Giá trị của những ngôi nhà đại đoàn kết mà Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xây dựng không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn.

Mỗi căn nhà mới là cả nỗi niềm ước mơ của những thành viên trong gia đình nhận được giúp đỡ; cũng là sự sẻ chia của tập thể người lao động. Những mái nhà mới là tiền đề, là động lực để các gia đình quyết tâm phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo và từng bước làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Lễ bàn giao nhà cho ở huyện Gò Công Đông cho bà Trần Thị Lập ngụ xã Tân Tây

Không chỉ tài trợ xây dựng nhà để hàng vạn người dân yên tâm an cư, tập trung phát triển kinh tế gia đình, Agribank còn triển khai rất nhiều hoạt động cộng đồng, chăm lo sức khỏe cho người dân.

Sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã góp sức, chung tay hỗ trợ 10 triệu đồng thông qua chương trình "Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương" do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang phát động để trao tặng những tấm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, theo đề xuất của Trường Phổ thông Trung học Đốc Binh Kiều, Agribank thị xã Cai Lậy thông qua Ủy ban MTTQ thị xã Cai Lậy đã trao tặng 50 triệu đồng để xây tặng cho em Nguyễn Thị Ngọc Yến (học sinh lớp 10 của nhà trường, có tinh thần vượt khó học giỏi).

Ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang, trao bảng tượng trưng cho em Nguyễn Thị Ngọc Yến với sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Cai Lậy, cùng lãnh đạo nhà trường.

Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1976 – 23/11/2023) và kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tiền Giang (1976 – 2023), Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Mỹ Tho với tổng số tiền là 10 triệu đồng để ngư dân an tâm bám biển mưu sinh.

Tấm lòng vàng nhân đạo qua nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn và ý nghĩa vì đã quan tâm đến ngư dân nghèo khó của Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh Tiền Giang ghi nhận tại buổi họp mặt.

Đại diện Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang trao tặng 20 phần quà cho gia đình ngư dân nghèo trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang cũng dành hơn 100 triệu đồng để phối hợp cùng chính quyền và MTTQ địa phương đồng lòng chung sức sẻ chia yêu thương bằng những phần quà thiết thực trao gửi những hoàn cảnh thiếu may mắn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Cổ truyền.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang thể hiện hình ảnh "Ngân hàng vì cộng đồng", lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" qua các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.