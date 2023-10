Hưởng ứng, đồng hành cùng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, với mong muốn nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức gian hàng trải nghiệm các tiện ích, sản phẩm dịch vụ tiên tiến, hiện đại tại "Triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số" do UBND tỉnh Long An tổ chức.



Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì buổi lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 với mục tiêu đưa công nghệ số đến gần với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Tại gian hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, các dịch vụ Agribank E-Mobile Banking, dịch vụ mở tài khoản trực tuyến eKYC, chuyển tiền bằng mã VietQR, dịch vụ thu hộ học phí,… được giới thiệu tại buổi triển lãm.

Đặc biệt, mô hình Ngân hàng số Agribank Digital với nhiều tiện ích vượt trội, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm Ngân hàng số hoàn toàn tự động, nhanh chóng, an toàn và bảo mật 24/7 như định danh, đăng ký thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay), mở tài khoản, phát hành thẻ trực tuyến, đăng ký vay vốn trực tuyến… cũng được giới thiệu và được đông đảo khách hàng quan tâm, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng tổ chức các hoạt động, trò chơi thu hút khách hàng tương tác và tặng những phần quà ý nghĩa.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các tiện ích tại Ki-ốt Ngân hàng số Agribank.

Nằm trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số đang được hiện thực hóa mạnh mẽ, Agribank Digital cùng các tiện ích số như ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, mở tài khoản eKYC,… hứa hẹn mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng thông qua các trải nghiệm ngân hàng số ưu việt, phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng.