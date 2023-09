Theo đó, kết thúc giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã có 94 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 58,38% số xã toàn tỉnh), 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; số tiêu chí xã NTM đạt bình quân 17,2 tiêu chí/xã.

Có 121/161 xã đạt chuẩn NTM

Huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tân Trụ và thị xã Kiến Tường đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020; số tiêu chí huyện NTM đạt bình quân 4,62 tiêu chí/huyện. Xây dựng NTM của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8-2023, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Ảnh: Báo Long An

Mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trong giai đoạn 2021-2025 thể hiện phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 10 huyện/thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chiếm 66,6% số huyện/thị xã, thành phố; trong đó, có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 huyện chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 142 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế), chiếm 88,2% số xã toàn tỉnh; trong đó, có 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 40,1% số xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 19,3% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025 dự kiến là 171.845,785 tỉ đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 1.101,285 tỉ đồng, chiếm 0,64% (vốn đầu tư phát triển là 870,790 tỉ đồng, vốn sự nghiệp 230,495 tỉ đồng); vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp là 960 tỉ đồng, chiếm 0,56% (nguồn xổ số kiến thiết); vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 6.345 tỉ đồng, chiếm 3,69%; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khá là 103 tỉ đồng, chiếm 0,06%; vốn huy động cộng đồng dân cư là 1.336,5 tỉ đồng, chiếm 0,78%; vốn tín dụng là 162.000 tỉ đồng, chiếm 94,27%.

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, tính đến cuối quý II-2023, toàn tỉnh đã có 121/161 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,2% số xã toàn tỉnh), đạt 85,2% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 52,6% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Về cấp huyện, đã có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (gồm: Châu Thành, huyện Tân Trụ, Tân An và thị xã Kiến Tường), đạt 40% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân

Kết quả thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình cho thấy toàn tỉnh đã có 128/161 xã (chiếm 79,5%) đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí xã NTM, trong đó có 72/161 xã (chiếm 44,72%) số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; 4/13 huyện (chiếm 30,8%) đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí huyện NTM.

Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư đồng bộ theo hướng phục vụ đa mục tiêu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Toàn tỉnh đã có 152/161 xã (chiếm 94,4%) xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí xã NTM, trong đó có 103/161 xã (chiếm 63,98%) đạt tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; 13/13 huyện (đạt 100%) đạt tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, thuộc Bộ tiêu chí huyện NTM.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư xây dựng từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn. Toàn tỉnh có 7 bệnh viện và 3 trung tâm tuyến tỉnh; 15 trung tâm y tế tuyến huyện; 3 bệnh viện đa khoa tư nhân: 986 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 100% các xã có trạm y tế.

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được quan tâm chỉ đạo, nhất là vấn đề xử lý rác thải và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Toàn tỉnh đã có 128/161 xã (chiếm 79,50%) đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, thuộc Bộ tiêu chí xã NTM, trong đó có 40/161 xã (chiếm 24,84%) đạt tiêu chí môi trường, thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; có 5/13 huyện (chiếm 38,46%) đạt tiêu chí môi trường, thuộc Bộ tiêu chí huyện NTM.