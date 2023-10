Ngày 13-10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức lớp huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho khoảng 60 học viên là người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Cái Răng.



Lớp huấn luyện lần này cho hơn 60 học viên là cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Tham gia lớp tập huấn lần này, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đối với người lao động; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với lao động đặc thù, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lớp tập huấn lần này sẽ diễn ra bằng cả 2 hình thức lý thuyết và thực hành thực tế.

Từ đó giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; giúp cho người lao động nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó tuyên truyền đến người lao động các biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; hạn chế sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong các cơ sở doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh.

Cán bộ chuyên môn phổ biến các kiến thức liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động

Các học viên đang theo dõi các nội dung trong buổi huấn luyện

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19-10. Theo kế hoạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ sẽ tiếp túc tổ chức lớp huấn luyện này cho người lao động ở đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thủy vào ngày 20-10.