Tại đây, đại biểu được trung tá Đỗ thành Khương, Đội trưởng Đội kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long - tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức về pháp luật PCCC và CNCH, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người…

Giới thiệu những mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng. Giới thiệu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH gồm: xe chữa cháy, xe CNCH, dụng cụ phương tiện CNCH và một số dụng cụ đơn lẻ khác.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn hướng dẫn thực hành, trải nghiệm về công tác PCCC và CNCH. Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas, di chuyển người tay không, rải vòi chữa cháy, thoát nạn trong không gian hạn chế. Trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói…

Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ về công tác PCCC và CNCH của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phát huy triệt để phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong công tác PCCC. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ và các sự cố cháy xảy ra.