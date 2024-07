Động đất dồn dập ở Kon Tum

Tính từ 0 giờ đến 6 giờ 33 phút sáng 29-7, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tục xảy ra 9 trận động đất với các độ lớn khác nhau.



Trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 00 giờ 7 phút 1 giây có độ lớn 2.8, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.962 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất

Trận gần nhất được ghi nhận lúc 6 giờ 33 phút 33 giây có độ lớn 3.2, xảy ra tại tọa độ 14.760 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Vào hôm qua (28-7), tại khu vực trên xảy ra con số khủng khiếp với 21 trận động đất. Trong đó trận động đất lớn nhất có độ lớn 5.0 xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây tại vị trí có tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước tới nay. Một số tỉnh lân cận Kon Tum như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai... cũng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.

UBND huyện Kon Plông cho biết không có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do tác động của động đất gây ra. Trong đó, điểm Trường Trung học cơ sở và trạm Y tế xã Đăk Ring bị rạn nứt các vách ngăn tường; tại xã Đăk Nên có điểm Trường mầm non, phòng làm việc công an xã xuất hiện vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Ngoài ra, một số nhà dân bị hư hỏng tài sản.

Camera nhà dân ghi lại thời điểm trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra

Qua ghi nhận thực tế, trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất. Các trận động đất ở Kon Tum có cường độ nhỏ và trung bình.