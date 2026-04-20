Quốc tế

Động đất mạnh ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

Hải Ngọc

(NLĐO) - Cảnh báo sóng thần được ban hành sau khi trận động đất mạnh 7,4 độ tấn công bờ biển Đông Bắc Nhật Bản rạng sáng 20-4 (giờ địa phương).

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra vào 4 giờ 53 phút sáng tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Iwate, độ sâu chấn tiêu là 10 km.

JMA cảnh báo sóng thần cao tối đa 3 m có thể tràn vào các tỉnh Iwate, Aomori và Hokkaido.

Động đất mạnh ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần - Ảnh 1.

Động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Nhật Bản sáng 20-4. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Dư chấn làm rung chuyển các tòa nhà lớn ở tận thủ đô Tokyo, cách khu vực tâm chấn hàng trăm km.

Đơn vị vận hành tàu cao tốc Tohoku Shinkansen cho biết dịch vụ đã bị đình chỉ giữa ga Tokyo và ga Shin-Aomori. Theo đài NHK, việc dừng chạy là do động đất.

Trận động đất được ghi nhận ở mức "trên 5" theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, tức mạnh đến mức khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp, các bức tường bê tông không được gia cố có thể bị sụp đổ.

Động đất mạnh ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần - Ảnh 2.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Ảnh: Jiji Press

Động đất mạnh ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần - Ảnh 3.

Động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ngoài khơi phía Bắc Nhật Bản, cảnh báo sóng thần được ban bố cho Hokkaido và Tohoku. Ảnh: BNE IntelliNews

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nằm trên bốn mảng kiến tạo lớn dọc theo rìa phía Tây của Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Quần đảo này thường trải qua khoảng 1.500 trận rung chấn mỗi năm và chiếm khoảng 18% số trận động đất trên toàn cầu. 

Phần lớn các rung chấn đều nhỏ. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đã hứng chịu một số trận động đất mạnh nhất thế giới. Đáng chú ý nhất là trận động đất dưới đáy biển có độ lớn 9,0 vào năm 2011, gây ra một trận sóng thần tàn khốc. Khoảng 18.500 người đã thiệt mạng và thảm họa này dẫn đến sự cố tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1.

Năm 2024, JMA đã ban hành cảnh báo đặc biệt đầu tiên về khả năng xảy ra một "siêu động đất" dọc theo rãnh Nankai. Ước tính của chính phủ cho thấy một trận động đất như vậy cùng với sóng thần có thể khiến tới 298.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên tới 2.000 tỉ USD.

Mặc dù cảnh báo đã được dỡ bỏ sau một tuần, nó vẫn làm dấy lên lo ngại diện rộng, kích hoạt làn sóng mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo và khiến một số du khách hủy kế hoạch du lịch đến Nhật Bản.

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa giải mã thành công hiện tượng "ánh sáng đỏ ở bầu trời phương Bắc" mà quyển Minh Nguyệt Ký thế kỷ XIII của Nhật Bản ghi lại.

Cảnh báo đáng lo sau động đất mạnh ở Nhật Bản

Nhiều chuyên gia ở Nhật Bản hôm 9-12 kêu gọi tăng cường cảnh giác theo sau trận động đất mạnh 7,5 độ ngoài khơi tỉnh Aomori - Nhật Bản đêm hôm trước.

"Quái vật lửa" cực nguy hiểm được “nạp đạn” ngoài khơi Nhật Bản

(NLĐO) - 7.300 năm trước, "quái vật lửa" Kikai Caldera đã tạo nên vụ phun trào lớn nhất từng được ghi nhận trong thế Toàn Tân.

