HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Động đất mạnh ở Philippines

Xuân Mai

Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển miền Nam Philippines hôm 8-6, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines Teresito Bacolcol nói với hãng tin AP đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Philippines kể từ đầu năm. Tâm chấn nằm ngoài khơi đảo Mindanao, ở độ sâu 33 km, cách thị trấn Maasim thuộc tỉnh Sarangani khoảng 32 km về phía Tây Nam.

Thương vong được ghi nhận tại các tỉnh Sarangani, Nam Cotabato, Davao Occidental. General Santos, một thành phố cảng với hơn 700.000 dân thuộc tỉnh Nam Cotabato, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại đây, động đất khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người khác bị thương, làm đổ sập một số tòa nhà và gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Sân bay quốc tế tại General Santos đã tạm thời đóng cửa trong lúc ít nhất một ngôi làng ven biển ghi nhận thiệt hại do sóng thần. Ngoài ra, sóng thần cao khoảng 1 m còn được ghi nhận ở các tỉnh Sultan Kudarat và Sarangani.

Động đất mạnh ở Philippines - Ảnh 1.

Một công trình bị sập sau trận động đất ở TP General Santos - Philippines hôm 8-6 Ảnh: AP

Vụ động đất xảy ra trong ngày các trường công lập mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cho học sinh nghỉ học và yêu cầu các cơ quan ứng phó thiên tai khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trận động đất cũng có thể cảm nhận được tại bang Sabah - Malaysia. Các đợt sóng thần nhỏ hơn cũng được ghi nhận ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, quốc đảo Palau và xa đến tận đảo Chichijima và thị trấn Kushimoto ở Nhật Bản. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết mối đe dọa từ sóng thần phần lớn đã qua đi sau khoảng 5 giờ kể từ khi động đất xảy ra.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo