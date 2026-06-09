Động đất mạnh ở Philippines

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines Teresito Bacolcol nói với hãng tin AP đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Philippines kể từ đầu năm. Tâm chấn nằm ngoài khơi đảo Mindanao, ở độ sâu 33 km, cách thị trấn Maasim thuộc tỉnh Sarangani khoảng 32 km về phía Tây Nam.

Thương vong được ghi nhận tại các tỉnh Sarangani, Nam Cotabato, Davao Occidental. General Santos, một thành phố cảng với hơn 700.000 dân thuộc tỉnh Nam Cotabato, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại đây, động đất khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người khác bị thương, làm đổ sập một số tòa nhà và gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Sân bay quốc tế tại General Santos đã tạm thời đóng cửa trong lúc ít nhất một ngôi làng ven biển ghi nhận thiệt hại do sóng thần. Ngoài ra, sóng thần cao khoảng 1 m còn được ghi nhận ở các tỉnh Sultan Kudarat và Sarangani.

Một công trình bị sập sau trận động đất ở TP General Santos - Philippines hôm 8-6 Ảnh: AP

Vụ động đất xảy ra trong ngày các trường công lập mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cho học sinh nghỉ học và yêu cầu các cơ quan ứng phó thiên tai khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trận động đất cũng có thể cảm nhận được tại bang Sabah - Malaysia. Các đợt sóng thần nhỏ hơn cũng được ghi nhận ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, quốc đảo Palau và xa đến tận đảo Chichijima và thị trấn Kushimoto ở Nhật Bản. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết mối đe dọa từ sóng thần phần lớn đã qua đi sau khoảng 5 giờ kể từ khi động đất xảy ra.



