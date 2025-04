Động đất Myanmar: Tòa nhà duy nhất sụp đổ tại Thái Lan dùng thép "kém chất lượng"?

Theo hãng tin Bloomberg, các mẫu thép có kích thước khác nhau được thu thập từ hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng trong trận động đất hôm 28-3 đã không vượt qua được các cuộc kiểm tra của Viện Sắt và thép Thái Lan về khối lượng, thành phần hóa học và khả năng chống chịu.

Người đứng đầu nhóm công tác tại Bộ Công nghiệp Thái Lan Thitipas Choddaechachainun cho biết số thép này được sản xuất bởi cùng một công ty, vốn có nhà máy đã đóng cửa từ tháng 12-2024. Tuy nhiên, ông không nêu tên doanh nghiệp.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những công nhân mất tích tại tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia bị sập ở quận Chatuchak - Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Hình ảnh các thanh thép do Bộ Công nghiệp Thái Lan và truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy nhãn hiệu "Sky", do Công ty Thép Xin Ke Yuan sản xuất, có nhà máy tại tỉnh Rayong của Thái Lan.

Chính quyền Thái Lan đã đóng cửa nhà máy này vì lý do an toàn vào tháng 12 năm ngoái do một vụ tai nạn liên quan đến rò rỉ bình gas và đã thu giữ hơn 2.400 tấn thép.

Tòa nhà 30 tầng nói trên được thiết kế để làm trụ sở Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Thái Lan và là tòa nhà duy nhất bị sụp đổ tại thủ đô Bangkok do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar vào ngày 28-3.



Việc phát hiện thép kém chất lượng diễn ra trong bối cảnh chính phủ ra lệnh mở một cuộc điều tra để tìm nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập.

Xin Ke Yuan Steel là công ty Trung Quốc thứ hai bị Thái Lan giám sát chặt chẽ. Tòa nhà 33 tầng được xây dựng bởi ITD-CREC, một liên doanh giữa Công ty Phát triển Ý-Thái (ITD) và Công ty Đường sắt Trung Quốc Số 10 Thái Lan. Bộ trưởng Công nghiệp Akanat Promphan cho biết vào ngày 1-4 rằng các cơ quan chức năng sẽ thu thập thêm mẫu thép và hợp tác với ủy ban điều tra.

Một nhân viên tổng đài tại nhà máy Xin Ke Yuan Steel cho hay hoạt động của nhà máy vẫn bị đình chỉ. Hiện không thể liên lạc với các giám đốc điều hành của công ty. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, công ty được đăng ký vào năm 2011 với 9 công dân Trung Quốc nắm giữ 80% cổ phần.

Ông Thitipas nhấn mạnh chính phủ sẽ có hành động chống lại nhà máy thép theo Đạo luật Tiêu chuẩn Sản phẩm công nghiệp của Thái Lan, đồng thời cho biết chính phủ đã trấn áp mạnh tay đối với thép chất lượng thấp.

Ông nói: "Chúng tôi có thể truy tố bất kỳ nhà sản xuất và người bán sản phẩm kém chất lượng nào. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra nhà máy để xem họ có vi phạm lệnh đóng cửa hay không và kiểm tra hàng tồn kho mà chúng tôi đã thu giữ".