Hậu vệ trái của Inter Miami và huyền thoại một thời của Barcelona, Jordi Alba, vừa tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải Major League Soccer (MLS). Quyết định của cầu thủ người Tây Ban Nha gây xôn xao dư luận người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới dù ai cũng biết Alba sẽ bước qua tuổi 37 ở thời điểm treo giày và có hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao.





Jordi Alba sẽ giải nghệ cuối mùa giải

Tuyên bố giải nghệ của Alba có phần bất ngờ với mọi người, bởi hồi tháng 5, anh vừa ký hợp đồng mới để thi đấu cho Inter Miami đến hết mùa giải 2027. "Đã đến lúc khép lại một chương quan trọng trong cuộc đời", Jordi Alba chia sẻ trong đoạn video đăng trên trang cá nhân hôm 7-10. "Tôi rời đi với sự bình yên và hạnh phúc, bởi tôi đã cống hiến tất cả đam mê của mình cho bóng đá. Giờ là lúc mở ra một hành trình mới với tâm thế trọn vẹn".

Cúp Liên đoàn năm 2023 là danh hiệu đầu tiên của Jordi Alba tại Inter Miami



Alba đã chơi 44 trận trên mọi đấu trường cho Inter Miami trong năm 2025, ghi bảy bàn và có 11 pha kiến tạo thành bàn, tiếp tục khẳng định vai trò một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất MLS. Alba nối gót người đồng đội lâu năm Sergio Busquets, người cũng vừa tuyên bố giải nghệ gần đây.

Hậu vệ trái giàu kinh nghiệm, sức mạnh và sự tinh tế này có trận ra mắt trong màu áo Valencia vào năm 2009. Ba năm sau, anh trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất La Liga, góp công quan trọng giúp tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp vào mùa hè năm 2012. Trong trận chung kết thắng tuyển Ý 4-0, Alba đóng góp một bàn.

Chiếc cúp Champions League đáng nhớ với Jordi Alba

Câu lạc bộ thời thơ ấu của anh sau đó đã đến gõ cửa vào cuối mùa hè năm đó. Alba, vốn là một sản phẩm của La Masia, đã trở lại Barcelona, nơi anh khẳng định mình là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới trong suốt một thập kỷ gắn bó với câu lạc bộ.

Anh theo chân người bạn thân Lionel Messi đến Florida để gia nhập Inter Miami vào năm 2023. Mặc dù tuổi đã cao, anh đã ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và đóng vai trò quan trọng giúp "Herons" giành Leagues Cup và góp phần tạo nên mùa giải MLS 2024 đầy ắp kỷ lục.

Jordi Alba và Lionel Messi cùng nhau mang về 48 bàn thắng

Alba chuẩn bị khép lại sự nghiệp của mình với di sản đầy ắp danh hiệu. "Tôi khép lại một chương cuộc đời với niềm tin rằng bản thân đã cống hiến hết mình. Bóng đá đã, đang và sẽ luôn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn bóng đá. Cảm ơn vì tất cả".

Chứng kiến hai người đồng đội thân thiết lần lượt tuyên bố giải nghệ, Lionel Messi không giấu được cảm xúc của mình. Sau hơn 400 trận thi đấu cùng nhau tại Barcelona và Inter Miami, Lionel Messi chưa hình dung đến viễn cảnh khi thi đấu mà không có cầu thủ người Tây Ban Nha sát cánh.

Messi bàng hoàng với tương lai không có Jordi Alba sát cánh bên hành lang

"Cảm ơn bạn, Jordi. Tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Sau ngần ấy năm bên nhau, thật lạ khi nhìn sang bên trái mà không thấy bạn ở đó. Thật khó tin khi nghĩ về vô số pha kiến tạo của bạn dành cho tôi bao nhiêu năm qua... Giờ ai sẽ chuyền bóng cho tôi đây?", Messi bình luận trên Instagram.

Messi và Alba chơi cùng nhau từ mùa giải 2012–2013 tại Barcelona và bộ đôi này đã giành được 5 danh hiệu vô địch La Liga, 5 Cúp Nhà vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

Messi sắp chia tay hai đồng đội thân thiết Busquets và Jordi Alba

Sau khi chuyển đến Miami vào năm 2023, bộ đôi này đã nối lại mối quan hệ hợp tác. Họ đã nâng cao Cúp Liên đoàn vào năm 2023, tiếp theo là chiến thắng kỷ lục tại Supporters' Shield vào năm 2024. Họ hy vọng Alba sẽ tự tay nâng cao chiếc cúp vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp của anh.